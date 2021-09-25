秋季养生攻略 这些知识你都知道吗？

秋季从农历七月开始，包括立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降六个节气，到农历九月结束。近日，人民网记者采访了辽宁中医药大学附属医院治未病中心科主任刘文华，从中医角度为您带来秋季养生攻略。

常言道“一夏无病三分虚”。刘文华医生表示，根据中医“春夏养阳，秋冬养阴”的原则，秋季应及时补充夏季的耗损。顺应季节的自然特性来养生，可起到事半功倍的效果。

秋季气候干燥，容易出现口干舌燥，干咳少痰等不适症状。刘文华医生建议饮食遵循“养阴防燥”的原则，多饮温开水，多食蔬菜、水果等。还可多吃银耳、百合、雪梨、蜂蜜等滋阴润燥的食物。同时，秋季肺的功能偏旺，若辛味食品吃得过多，会使肺气更旺盛，进而伤及肝气。所以秋天要少食葱、姜、蒜、韭菜、辣椒等辛味食物，以防燥气化火，火盛伤津；多吃葡萄、柠檬、山楂等酸味食物，以补肝气。

“俗话说‘春捂秋冻’，就是说秋不忙添衣，有意识地让机体冻一冻。”刘文华医生介绍，这样能有效避免身热汗出、汗液蒸发、阴津伤耗等情况，顺应了秋天阴精内蓄的养生需要。若是气温骤然下降，就不要再追求“秋冻”了，应根据天气变化及时加减衣服。尤其是老人、小孩，抵抗力弱，衣服的增减更要及时。另外，秋季日照时间变短，早睡早起，睡眠充足有助于身体恢复正气，提高抵抗力。

金秋时节，天高气爽，是户外运动的好时节。刘文华医生表示，秋季人体阴精阳气处于收敛内养的阶段，可以选择登高、散步等轻松平缓的运动，运动量不宜过大，切勿大汗淋漓，以防出汗过多造成阴精阳气损耗，以周身微热、微汗为度。

秋季有哪些居家保健的好方法？刘文华医生给出了“一按二擦三拔罐”的小妙招：

按天突。天突穴位于前正中线上，胸廓的上端，胸骨上窝中央，按摩该穴可润肺益气，抵抗外邪。

方法：以食指指腹对天突穴进行按压，时间为2至4分钟。

擦尺肤。尺肤指的是两手肘关节（尺泽穴）下至寸口处皮肤的范围。擦尺肤有助于肺经的宣发肃降，可滋阴润肺。

方法：以对侧手掌擦前臂尺侧的皮肤，自上而下，单向摩擦，以温热舒适为度，50次为一遍，每天早晚各1遍。

肺俞拔罐。肺俞为肺的背俞穴，是肺部之经气输注于背部的位置，拔罐通过对穴位的良性刺激，有效的提高肺部经气，从而达到防病治病的效果。

方法：采用闪罐法，反复多次，直到局部皮肤充血为止。

总之，秋季养生应做到起居有常，睡眠充足，适当运动，劳逸结合，才能使身体与天气相适应，从而身体康健，精气充沛。