国家卫健委主任赴黑龙江指导疫情应对处置 力争在国庆节前把疫情控制在管控范围内

人民网北京9月26日电 （记者崔元苑）国家卫健委官网25日发布消息，9月23日晚，国家卫生健康委党组书记、主任马晓伟一行赴黑龙江省调研指导疫情应对处置工作。9月24日上午，同省疫情防控领导小组举行见面会。马晓伟强调，各方要提高思想认识，按照省委省政府既定工作部署，坚定信心决心，守土有责，守土尽责，力争在国庆节前把疫情控制在管控范围内，在一个潜伏期内控制住疫情传播。

马晓伟指出，要坚持目标导向，倒排时间表，各项措施再提速提质。加快核酸检测、流调、隔离转运速度，实现无缝衔接，尽快摸清疫情本底，做到及时隔离、应隔尽隔，把该找的人都找到管住；严格规范做好隔离点管理、社区管控、院感防控、消杀等工作，坚决防止隔离点交叉感染、院感事件等发生，把易拖长疫情的风险点管好；高度关注疫情地区以外高风险人员排查，及时将有关信息通报其他地区，尽快完成协查，坚决避免引发其他地区疫情播散；加强病例救治，防止轻症转重症。要加强指挥调度。健全统一决策机制，搭建统一信息流转平台，加强督查督办，做好参与疫情防控干部培训指导，确保各项防控要求落小落细落地落实，确保各项防控措施取得实效。

据悉，到达黑龙江后，马晓伟连夜召开座谈会，了解疫情处置情况，要求国务院联防联控机制综合组黑龙江工作组专家干部下沉到核酸检测、流调溯源、隔离转运、社区管控、病例救治一线，与当地干部共同研究推进相关工作。

见面会后，马晓伟一行深入此次疫情中确诊病例最为集中的哈尔滨市巴彦县兴隆镇，就流行病学调查、社区封控、核酸检测、密接人员隔离等情况逐一调研并看望抗疫一线工作人员。在绥化市，调研了社区封控成效、医疗机构救治准备情况以及隔离宾馆整备状况。

马晓伟在绥化市调研隔离酒店整备情况

马晓伟赴哈尔滨巴彦县兴隆镇指导流调工作并看望一线工作人员

国家、省、市流调溯源一线工作人员正在紧张忙碌工作