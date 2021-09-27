直播预告：尿频尿急排尿困难，中医帮你解除下尿路症状困扰

常见的下尿路症状除有尿频、尿急、排尿外，还包括夜尿增多、尿失禁、排尿踌躇、排尿间断、排尿后滴沥、尿不尽感等。下尿路症状可能由多种泌尿系统疾病造成，发病原因会因为性别不同有所区别。

9月29日15:00至16:00，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播将邀请中国中医科学院广安门医院泌尿科主任卢建新做客直播间，为大家详细解答下尿路症状的中西医结合治疗相关问题，千万不要错过。

专家介绍：

卢建新，医学博士、博士后、博士生导师、主任医师、中国中医科学院广安门医院泌尿科主任、北京中医药大学兼职教授。

中国中西医结合学会泌尿外科专业委员会副主任委员、北京中西医结合学会泌尿外科专业委员会主任委员、北京医学会肿瘤学分会 委员、北京医学会泌尿外科学分会 委员（兼微创、结石、肿瘤学组委员）、北京医师协会泌尿外科专科医师分会理事、北京抗癌协会泌尿肿瘤专业委员会委员、国家肿瘤微创治疗产业技术创新战略联盟预防与康复专业委员会常委、国家药品监督管理局药品评审中心评审专家、北京癌症防治学会泌尿肿瘤专业委员会常委、中国人体健康科技促进会泌尿男生殖系肿瘤专业委员会委员。

擅长：泌尿系结石、肿瘤、排尿障碍的中西医诊疗。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP。

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。