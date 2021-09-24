“延长陪产假”是权利的必要延伸

戴先任

近日有网友通过人民网领导留言板反映，全国男性陪产假普遍为15天至30天，天津市目前的男性陪产假只有7天，现在国家鼓励生育三孩，建议延长男性陪产假。天津市卫健委对此回复：8月20日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议对《中华人民共和国人口与计划生育法》作出修正，天津市及时启动《天津市人口与计划生育条例》修改工作，拟增加男方陪产假。目前，按立法程序，修改工作正在进行中。

不少地方都有针对男职工的陪产假，大多是10天到15天左右。对多数“奶爸”而言，10天到15天的陪产假显得太少了点。比如有的孕妇预产期延迟，就可能出现奶爸的陪产假休完了孩子还没生下来的情况。生育子女本就是夫妻两人共同的责任，男职工陪产假少，也就影响了男性履行丈夫与父亲的应尽责任，从而让育儿责任会更多落到产妇身上，这不利于产妇的恢复。有数据显示，不少女性在孕期及产后会有不同程度的抑郁情绪，接近20%会发展为抑郁症。

目前在《劳动法》中，只对女性产假有明确规定，但对男性配偶陪产假并无说明。这在客观上导致各地虽然实施了男性配偶陪产假制度，但男性陪产假更像是给男性劳动者的额外“福利”，或者说是一种“恩赐”。各地规定的男性陪产假并不长，有的甚至让男性陪产假成了“鸡肋”，男性劳动者的相关权益，没能得到充分保障。所以，有必要进一步完善制度设计，比如考虑在《劳动法》中增加关于男性配偶陪产假的相关规定，明确男性在育儿方面的家庭责任和生育权利。做好上述相关工作，有利于更好地维护男性劳动者的合法权益。

延长男性陪产假，是对男性劳动者生育权利的尊重与保护，是男性生育权利的必要延伸。此举能让父亲身份的男性劳动者更多地参与到生育事务中来，分担妻子的育儿压力。这维护的既是男性劳动者的合法权益，同时也有利于维护女性的合法权益，既让男性劳动者更多地参与生育事务，又有助于消除职场长期存在的针对女性的性别歧视。除了有必要延长男性陪产假，还有必要尽快落实父母育儿假制度。

另外，还要避免延长男性陪产假等增加用人单位负担，要降低用人单位的用工成本，不能“政府点菜，企业买单”。如要对能够切实落实相关产假、陪护假的用人单位，给予相应的财政补贴，在税费减免、融资贷款等方面给予相应照顾等。

延长男性陪产假，进一步完善产假和生育保险制度，不仅是为了促进三孩生育政策更好落地，也是为了维护好劳动者的合法权益及更好保护未成年人权益。进一步完善产假和生育保险制度，是切实尊重劳动者权益、不断改善民生福利之举，而在老龄化趋势继续加重、不少居民生育意愿低迷和国家实施三孩政策的现实语境下，更加突显了解决这一问题的重要性与紧迫性。