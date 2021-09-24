山东省淄博市临淄区：除人居环境旧弊，兴美丽乡村新利

一、背景

山东省淄博市临淄区从2009年起就实施新农村建设“五化”工程（净化、美化、绿化、硬化、亮化），然而这几年遇到了新问题：人口老龄化带来的各类垃圾收集难、分类难、清运难问题，农村空心化带来的残垣断壁问题，旱厕改造早带来的厕俱破损和长效管护问题等，成为临淄区农村人居环境整治的痛点难点，也成为全区下定决心必须攻坚破解的“拦路虎”。今年以来，临淄区在总结农村人居环境整治三年行动经验基础上，选择部分镇进行试点，分类探索解决这些“疑难杂症”的办法措施，奋力打好农村人居环境整治提升五年行动“第一炮”。

二、探索实践

1.凤凰镇开出村庄长效保洁“药方子”

长期以来，农村环境卫生治了乱、乱了治，检查一次打扫一次，耗时耗力，成为困扰基层干部群众的一块“心病”。临淄区凤凰镇通过实施农村人居环境整治三年行动，看到了村容村貌的显著变化，全镇干部群众决心把这来之不易的成果巩固住、维持好，争取一次投入长期收益，从根本上解决村庄卫生环境常治长效问题。

垃圾上门收，解决乱扔乱倒问题。城乡环卫一体化每个村都配备了垃圾桶，这些垃圾桶的摆放位置却成了大麻烦：放在村民聚集的村内，周边住户有意见；放在相对远离住户的村外，群众特别是老人扔垃圾不方便。同时，老百姓扔垃圾随意性强，离得很远就往里扔，美其名曰“投篮”，结果造成桶内干干净净、桶外垃圾遍地，保洁员一天打扫十几遍不见效，村民躲着走，怨声载道。

凤凰镇领导班子下决心解决这一问题，在“大走访大排查大提升”活动中深入群众、问计于民，最后决定不在村内设垃圾桶，由保洁员上门收集垃圾，变被动为主动。明确这一思路后，凤凰镇选择东申、西刘2个村进行试点，由村内保洁员定时定点到村内收集。试点中发现，收集垃圾的时间要定在早上6点到9点之间，这段时间村内常住的几乎家家有人，节假日和农忙时节要一天两收，才能保证日产日清。试点成功后，凤凰镇投资110万元给辖区52个村全部配上垃圾收集车，村村实现上门收，全域消灭垃圾桶。

村内实现垃圾不落地后，凤凰镇针对薄弱环节又做了三件事：一是投资55万元，购置2辆大型垃圾压缩车，每天对8个片区、商业街区商铺进行垃圾上门回收，解决了产生垃圾大户的收集问题。二是投资229万元，购置65辆各类扫保机械，对全域道路进行机械化扫保，解决村域、路域之间卫生保洁问题。三是对村内各个垃圾点收集点和垃圾收集车辆作了标注、安装电子摄像头，绘成了电子地图，不仅能够时时监控，还能够及时掌握村情民意，为下一步数字乡村治理奠定基础。凤凰镇党委书记算了一笔账：“以前垃圾新购置垃圾桶要花30万，环卫保洁运转资金110多万，一年环卫保洁投入不下600万元，这还不算组织镇村干部和村民义务劳动。现在镇上一次性投入不到400万，几年内不用再投入，更何况还赢得了广大群众的点赞，这是经济账更是民心账，民心账才是最大的经济账。”

垃圾预约收，解决分类难问题。农村垃圾收集重点、难点在分类。凤凰镇在垃圾分类方面做过多种尝试，无论是村民户下初次分，还是保洁员收集二次分，效果都不理想，群众嫌麻烦，接受有难度。群众需求就是努力的目标，凤凰镇在实现垃圾上门收集后，又把分类这一课题作为攻坚方向，镇党委政府利用前期成果，对农村垃圾的种类、数量、地段等作了深入调研分析，将垃圾划分为生活垃圾、可回收垃圾、有害垃圾、大件垃圾、建筑垃圾、农业生产垃圾、餐厨垃圾、柴草垃圾8大类，逐一溯清源头、研究对策，将分类收集关口前移，实施分类处理。经过试点实践，结合前期垃圾上门收集工作，凤凰镇提出了自己的垃圾分类办法：户下产生的生活垃圾，需要日产日清，实行上门收集；可回收垃圾，村民想换几个零花钱，由保洁员和户下进行协议变卖处理；有害垃圾、大件垃圾、建筑垃圾、农业生产垃圾，这些垃圾产生不定时、不定量，由户下预约镇环卫所，镇环卫所联系第三方公司上门进行收集，集中统一处理；餐厨和柴草垃圾，有利用价值，由施尔康生物科技有限公司收集转化为生物有机肥。为方便群众预约，凤凰镇开发了“智慧凤凰”手机APP，开通“预约收报”“你盯我办”等功能板块，不仅让群众便于预约，而且发挥了群众监督作用，村内哪里有了垃圾，村民随手拍、随手预约，村容村貌大家来维护，通过数字化管理，真正打通了农村人居环境整治的最后一公里。

网格化管理，解决长效治理问题。农村人居环境整治是“人民战争”，离不开群众的参与和支持。发动农民不能只有口号，还要有办法。凤凰镇充分考虑村庄人口、绿化面积等因素，将全镇划分为224个基础网格，村“两委”成员、网格员、保洁员“三员”共同负责网格内垃圾分类收集、环境卫生治理、绿化带修建等工作，管理效果实行积分制管理，每月结合各级督导检查、镇村自查结果，对网格进行大排名，每半年一次评比表彰，对排名前30%的村庄进行资金奖励。广大农民群众看到村里的可喜变化，也积极投入到农村人居环境整治战役中来，自觉清洁庭院，自觉开展房前屋后卫生清理、堆放整洁，自觉种植花草果木、提升庭院景观，一处处院落变成“微景观”，网格片区对户下积极引导，一月一评分一排名，按照积分兑换调味品、面条、面粉等，激发村民积极性，形成全社会共同参与推动的人居环境整治大格局。同时，凤凰镇积极引导各村在提高颜值中找到产值，利用整合的闲散院落、清理的垃圾场湾建设荷花塘和小游园，平均年增加村集体收入10万元以上。美丽乡村变为美丽产业，村里美了，集体富了，群众乐了，凤凰镇群众满意度也从连续5年排名末位跃居全区第一，真正实现了从一时美向持久美转变。

2.敬仲镇破冰农村残垣断壁整治

农村残垣断壁，不仅影响村容村貌，而且存在巨大安全隐患，是农村人居环境整治的重点、难点。为破解这一问题，临淄区敬仲镇开展集中清理农村残垣断壁试点，利用腾空土地修建农村公共设施，彻底根治农村人居环境顽疾的同时，最大限度利用了农村闲置资源。

广泛动员，严实摸底。成立整治工作领导小组，将机关干部、村“两委”成员、威望高的村民代表纳入工作专班，确定了尊重群众意愿、严格依法实施、分类分步整治3条工作原则，务求工作实效。把宣传动员摆在工作首位，利用大喇叭、拉横幅、微信工作群、党群议事会等多种形式进行广泛宣传，让群众家喻户晓、应知尽知。组织60支调查队伍，按照“编号、盯号、销号”三个步骤，分片区分村、逐院逐户进行摸排，确保一户不漏、一宅不落，全镇共排查院落1万余处，纳入整治范围的652处、18.84万平米。

深入分析，明确政策。结合前期摸排情况，组织相关人员逐类逐户进行分析研判，将需要整治的破旧院落分为两大类，即一户一宅闲置破旧的、一户多宅闲置破旧的。在此基础上，细分四小类，逐一制定推进措施：一是对一户一宅闲置破旧的，原则上进行拆除，由村集体与户主签订协议，在维护户主合法利益前提下，宅基地由村委暂时托管实用。二是对一户多宅但房屋保存较好的，根据各村实际，由村集体协议收取宅基地承包（使用）费用。三是对一户多宅但闲置破旧的，原则上全部拆除。四是对房前屋后空闲地，一律收归村集体所有。同时，为鼓励各村开展工作，制定《敬仲镇闲置破旧宅基地拆除奖补办法》，每拆除1户，镇政府按照1000元标准对村集体进行奖补，对拆除后进行绿化的单独进行奖补。

倒排工期，集中攻坚。确定工作启动15天内清理70%的任务目标，压实工作责任，倒排工作进度，全面启动整治工作。一是发挥党员带头作用，建立“党员包巷到户”工作机制，做到承诺、宣传、清理“三争先”，全镇率先拆除的10余户，全部是党员户。二是发挥典型带动作用。在每个工作片选树一处推进快、成效好的“旗手标杆”院落作为工作参照，组织各片区巡回观摩学习，形成比进度、比质量良好氛围。三是发挥乡贤协调作用。对有抵触情绪的村民，由村里德高望重的乡贤上门做思想工作，取得村民理解支持。截止目前，全镇已拆除闲置破旧院落625处、18.04万平米，完成率全部达到95%以上。

分类整治，综合利用。结合敬仲镇实际，研究确定5种利用方式，实现资源利用价值最大化。一是进行绿化。对不连片、比较分散的244处，由镇政府提供具有经济价值的芍药、樱花、丝棉木、果树等绿化苗木，村集体统一进行了绿化，新增绿化面积14万平方米。二是对外承包。对位置较好、较便利的131处，由村集体按照相关标准建设厂房、设施等，对外进行发包，增加村集体收入。三是建设公益设施。对周边住户相对比较集中的164处，建设停车场、百姓大舞台、党建广场、小游园等公共设施，方便群众生产生活。四是重新划分宅基地。对符合条件、有需求的村民，经批准重新划分宅基地14处。五是拟申报土地复垦项目。对村庄周边、相对连片的72处，平整后进行复垦，申报土地综合治理项目。

敬仲镇一拆一建，不仅解决了人居环境的大问题，而且拓宽村庄发展空间，用老百姓自己的话说就是“村子透气，心里亮堂。”

3.朱台镇建立卫生厕所长效管护机制

临淄区自2014年探索开展农村旱厕改造，推广了三格化粪池式、双瓮式改造模式，全区实现应改尽改。改得早也伴随着新问题，这几年厕具开始破损、渣液逐渐增多，维修维护、配件供应、渣液抽取、运输利用等工作摆上桌面。临淄区朱台镇积极探索卫厕管护新模式，建立“户用、村管、站服务、镇监督”四级体系，实现“厕具坏了有人修、渣液满了有人抽、抽走之后有效用”。

探索卫厕管护新内容、新机制。将探索建立卫厕管护机制作为工作着力点之一，选择部分村进行试点，对卫厕管护车辆、厕具部件采购和无息流动资金予以全额补助，试点探索3项管护任务：一是卫厕管护设备的配备与使用。重点探索配备抽粪车辆和厕具零配件的数量、管理、使用、维护等。二是管护组织建设。重点探索管护组织服务辐射范围、管护组织运作主体、规章制度、服务标准、收费标准等。三是卫厕服务宣传。重点探索如何引导群众正确使用卫厕，如何让广大改厕农户知晓服务内容、收费标准和联系方式，如何对服务组织进行有效监督管理等。

明确管护服务内容和服务质量。实行“政府补助、市场运作、成本服务”，镇政府安排专项资金与村集体补贴资金合并使用，对管护组织、管护人员进行奖励补助。一是建立卫厕管护组织。按照“有场所、有牌子、有车辆、有人员、有电话、有制度、有经费、有配件专柜、有活动记录、有粪液利用”十有标准，成立3个管护服务站，每个服务站辐射覆盖10个行政村，逐一明确服务人员职责、服务内容、服务范围、服务标准、服务价格，管护站点设立配件专柜，所有工作人员培训上岗，随时提供上门服务。二是建立厕具维修服务体系。组织厕具生产企业在敬仲设立服务网点，培训维修人员，配齐维修工具和厕具零配件，公开服务承诺、服务标准和服务电话。当农户卫生厕所出现问题，由镇、村负责协调厕具供应企业和施工单位，按照中标合同承诺的质保期和质保范围进行维修。质保期外的维修服务，按配件等耗材成本和人工服务市价收费。

三是建立群众满意度回访制度。统一制作《农厕服务联系卡》，设立管护服务质量投诉举报电话，如有群众反映服务质量等问题，认真开展督查整改。定期抽取5%农户进行满意度回访，镇政府根据回访结果折算补贴经费。

确保卫厕渣液生态处理有效利用。重点采取3种方式处理农户卫厕渣液，均实现无害处理和有效利用。一是农户田间自用。农厕管护服务站抽取渣液后，帮群众运送至田间地头，农户在地头设置储液罐或储液池，对渣液进行二次发酵，作为农作物的基肥、追肥使用。二是农业生产基地用作肥料。与当地农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场合作，建设渣液回收储存池，采用新材料红泥膜气囊发酵包和沼气发酵技术，回收处置卫厕渣液，生产沼气、沼液、沼渣，全部用于农场生产。三是专业公司生产有机肥料。与山东瓦力等有机肥料生产企业合作，以玉米秸秆、蔬菜废料、牛粪、卫厕渣液等为原料，加工生产生物有机肥，实现经济效益、社会效益和生态效益多赢。（淄博市农业农村局 淄博市农村改革发展中心供稿）

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