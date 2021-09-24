小心“熬夜水”里淹死人

透明复古的玻璃瓶，配料表里满是“大补”，还能看到一整根人参……继“啤酒枸杞”“喝可乐放党参”等“创意”养生方法之后，近来一种由中药制作的“熬夜水”在奶茶界异军突起，它号称能让年轻人在熬夜后迅速恢复元气。

这种“熬夜水”号称功能颇多：祛黄、提亮肤色、防脱发、抗疲劳……年轻人怕什么，“熬夜水”就能治什么，再配上“熬夜快乐水”等诱人名称，抓住不少年轻人既熬夜又渴望养生的需求，吸引了不少消费者。

事实上，没有任何一种食材甚至药材，能让人吃了就马上从熬夜的伤害中恢复过来。中药须分寒热、辨表里，治疗或调理身体，需要根据个人的体质、症状对症用药，不可能所有人都用同一个方子。把“熬夜水”当成补救熬夜的灵丹妙药，“千人一方”，不仅不能养生，反而可能引起副作用，损害健康。

“熬夜水”名为养生，实为敛财。从“啤酒枸杞”到“人间熬夜水”，当前养生行业普遍存在标准缺失的情况，虚假宣传、“包治百病”成为行业通病。对此，监管须及时跟上。有关部门应建立健全养生保健品管理标准，严厉打击夸大宣传、制售假冒伪劣保健品的产业链，还应及时发布科学声音，不断提高民众的健康知识水平、维权意识，实现养生产品生产、宣传、销售的全程可控，保障市场有序发展。

广大消费者也要清醒意识到，应对熬夜的危害，最有效的办法是尽量不熬夜。对各类“熬夜水”“消瘦水”等产品不可当真，而应学习科学健康常识，注意饮食规律，劳逸结合，走出“熬最长的夜、喝最补的熬夜水”的养生怪圈。（王丽美）