访谈预告：牛远杰谈“建设研究型医院 谋求高质量发展”

日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院的发展、城市医联体建设、互联网医院建设、公立医院绩效考核、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、研究型医院建设、公立医院党建等主题，结合实际工作，与网友进行交流。

8月12日10:00，天津医科大学第二医院院长牛远杰做客演播室，以“建设研究型医院 谋求高质量发展”为主题进行访谈。

专家简介：

牛远杰，医学博士，主任医师，博士生导师。现任天津医科大学第二医院院长，天津市泌尿外科研究所所长，天津市泌尿外科基础医学重点实验室主任，国家重点学科学术带头人。

任中华医学会泌尿外科学分会常务委员；中国中西医结合学会理事；中华医学会泌尿外科学分会基础研究学组委员兼秘书长，微创学组委员，肿瘤学组委员；中国中西医结合学会泌尿外科专业委员会副主任委员；天津市中西医结合学会泌尿外科专业委员会主任委员；天津市医学会泌尿外科学分会副主任委员；中国医促会泌尿生殖分会副主任委员；中国医师协会泌尿外科医师分会常务委员；中国医药教育协会泌尿外科专业委员会副主任委员；中国抗癌协会泌尿男生殖系肿瘤专业委员会委员；东亚腔道泌尿外科学会执行委员。

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