血管里的斑块能溶解吗（名医讲堂）

最近，李大爷经常觉得胸闷、气短、乏力。超声检查显示，他的颈动脉处有两个比较明显的斑块，多处血管腔不同程度出现狭窄和硬化。李大爷问医生：“既然血管堵了，能不能往里打点药溶解掉？现在医疗技术这么先进，斑块不能直接吸出来吗？”

斑块的形成主要与两个因素有关：一是血液中大量的脂质成分，二是血管内皮损伤。人刚出生的时候，血管是溜光的，既干净又有弹性。在成长的过程中，如果进食大量高糖高脂的食物，导致营养过剩，越来越多的胆固醇沉积在血管内壁，就像下水道里的水管一样，用的时间久了会挂上许多污垢。

一些不良生活习惯如不运动、熬夜、酗酒、抽烟等，以及高血压、高脂血症、糖尿病等慢性病，会导致血管内皮损伤，让更多的脂质物质得以附着，加快了动脉粥样硬化的进展。这些牢牢吸附的“垃圾”就是斑块，阻碍着原本畅通的血流。

动脉粥样硬化是一个长期、复杂、渐进的过程，时间跨度特别大，影响因素也很多。所以，斑块基本跟自身的血管融为一体，如同长在了上面。

那么，斑块能溶解掉或者吸出来吗？答案是不能。一方面，斑块的成分主要是一些脂类和纤维，这些物质在血液中也很常见。如果一种药能把斑块溶解掉，势必会对正常的血管组织产生损伤；另一方面，斑块既然是长在了血管内壁，那就跟正常的组织融为一体了，若强行吸拉切除，由于血管迂曲萦绕，很容易引起血管穿孔，造成更大伤害。

有人问，既然用药不能直接溶解斑块，为什么还要吃药呢？这是因为斑块一旦形成就很难自动消失，还会越长越大。当斑块比较小也没有症状时，积极改善生活习惯就可以了。而对于斑块、狭窄较明显的患者，就需要通过吃药来稳定斑块。还有一些患者血管狭窄已经超过75%，并已引起相应器官供血不足，即使吃药也无法缓解，就应当考虑支架治疗。支架虽然不能将斑块取出，但是可以“重新分布”斑块，畅通原来堵塞严重的位置。

斑块有软硬之分。相对来说，软斑威胁更大，因为它更容易破溃后引发形成血栓，导致严重的中风。所以，要养成良好的生活习惯，不暴饮暴食，积极锻炼身体，降低斑块形成的可能。

（作者为北京医院心内科主任医师）

《 人民日报 》（ 2021年09月24日 19 版）