秋季保健重在养肺（中医养生）

中医认为，燥主秋令，且燥邪易伤肺。根据中医五行学说，五脏在秋应肺。因此，秋季保健重在养肺。

人体吸入空气中的污染物，轻者可引起支气管、肺泡的炎症，重者可引起中毒甚至癌变。因此，秋日应经常开窗通风换气，每日早晚可选择空气清新处主动咳嗽，清除呼吸道及肺部的沉积物、污染物，减少肺部损害。

中医认为，肺与大肠相表里，大便秘结可诱发或加重慢性支气管肺炎等肺部疾患，又可诱发老年性痴呆。因此，通利大便既可以降肺气、泄浊阴、预防衰老，又可防治慢支、咳嗽等。所以，平时应多喝水，多吃新鲜蔬菜与粗粮，多做腹部按摩。

笑口常开不仅是治疗百病的“良药”，也是促进体内器官年轻的“灵丹”，对肺尤其有益。欢笑或唱歌时，胸肌伸展，胸廓扩张，肺活量增加，可促进肺内气体的交换，从而消除疲劳，解除抑郁，抛开烦恼，有助于恢复体力与精力。

秋季每日至少要比其他季节多喝500毫升水，以保持肺与呼吸道的正常湿润度。也可直接将水“摄”入呼吸道，方法是将热水倒入杯中，用鼻子对准杯口吸入，每次10分钟，每日2至3次。

中医认为，燥为阳邪，易伤津损肺，耗伤肺阴，因此秋季应注意食疗以润肺，百合、银耳、荸荠、山药、秋梨、芡实、蜂蜜等有滋阴润肺作用，冰糖银耳汤、黄精秋梨汤、雪梨膏、百合莲子汤、芡实山药羹等也有养阴润肺作用，不妨常食。

秋季进补是中国人的传统习俗，除食补外，可选择一些具有养阴益肺作用的中药以补肺，如明党参、北沙参、太子参、玉竹、东阿胶、西洋参、燕窝等，可泡服、煮粥，或与肉食类同炖服食。

强健肺脏的最佳方法是适当的体育锻炼。慢跑、散步、打太极拳等运动，可以改善呼吸功能、增加血液循环、增强心肺功能。

《 人民日报 》（ 2021年09月24日 19 版）