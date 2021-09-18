直播预告：老年心血管疾病的中西医结合防治

心血管疾病是内科常见疾病，也是老年人的常见疾病。老年人如何控制血压波动？老年心血管疾病又该如何防治？

9月24日10:00-11:00，安徽中医药大学第一附属医院心内科主任医师戴小华将做客“人民好医生”APP直播间，为大众科普老年心血管疾病的防治知识。欢迎届时收看。

专家简介

戴小华，教授，主任医师，博士研究生导师，安徽省中医药领军人才，安徽省首届名中医，江淮名医，安徽省第十二届政协常委。现任安徽中医药大学第一附属医院心内科主任，心衰中心主任，安徽省中医药科学院心血管病研究所所长，安徽省保健委会诊专家。兼任国家中医心血管病临床医学研究中心学术委员会委员、中国中药协会心血管药物研究专业委员会副主任委员、中华中医药学会心血管病分会副主任委员、中国中西医结合学会心血管病专业委员会常委、安徽省中西医结合学会心血管病专业委员会主任委员、安徽省中医药学会心血管病专业委员会主任委员。

擅长：应用中医、中西医结合方法防治高血压、早搏、房颤、心衰、冠心病、支架术后胸闷胸痛、焦虑抑郁，以及失眠、便秘、胃肠功能紊乱等疾病。重视“从脾论治”、“调补肝肾”、“益气活血”等学术思想在心血管疾病诊疗中的应用并取得显著的临床效果。

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