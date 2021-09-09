如何知道自己被幽门螺杆菌缠上了？

10个人中就有6个人感染了这种菌，打击面这么大的细菌到底是什么？答案就是：幽门螺杆菌。

幽门螺杆菌（简称HP），犹如它的名字一样，菌体呈螺旋S形或L形，有4至6根鞭毛。它是一种微需氧的细菌，喜欢在人胃及十二指肠的区域内生活。

为啥说它的打击面这么大呢？那是因为幽门螺杆菌在全球自然人群的感染率很高，已经超过50%。在人群中造成这么高感染率，就是因为人类是它唯一的传染源，主要通过粪-口、口-口、胃-口传播，是否还有其他传播途径，目前尚未完全明了。

感染了幽门螺杆菌会怎么样？科学研究表明，幽门螺杆菌感染与胃炎、消化性溃疡和胃癌等疾病有密切关系。1994年它被国际癌症研究中心列为I类致癌物。看到这里大家不要害怕，并不是说感染了它就一定会得这些疾病，及时发现并积极就医才能减少患病的风险。

那么用什么办法知道自己是否感染了？依据获取检测标本对人体有无创伤性，幽门螺杆菌的诊断方法主要分为两类：

（1）使用胃镜活检的标本的检测方法：包括组织学检测、分子生物学技术等。

（2）其他检测方法：包括血清检测、呼气法等。

组织学检查：胃镜活检标本取下来后，制作石蜡切片，再通过特殊的染色方法来判断是否有幽门螺杆菌感染。

核酸检测方法: 这是一种分子生物学技术检测方法。我们首先需要提取胃黏膜组织中基因组DNA，然后通过PCR检测技术，检测胃黏膜组织中是否含有幽门螺杆菌的基因组DNA。同时还可进行幽门螺杆菌耐药基因的检测，了解患者对抗生素的耐药性，从而选择敏感抗生素进行治疗，提高疗效。

血清检查：抽取患者血液，检测血清中是否具有HP抗体。阳性表明具有幽门螺杆菌感染。

呼气法：幽门螺杆菌可以分解尿素产生CO2。受试者口服带标记的尿素后，如果胃中有幽门螺杆菌，就可以分解产生带标记的CO2，收集受试者呼出的气体，如果检测出带标记的CO2，即可诊断幽门螺杆菌感染。需注意，运动后不宜进行该项目检查。

需要提醒的是，幽门螺杆菌检测方法较多，患者需根据自身身体条件和医嘱选择最优检测方法。

文/杨亚男（北京朝阳医院）