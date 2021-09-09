吃药到底要喝多少水，这个问题你想过吗？

吃药要喝水，这是所有人的共识。但喝水有什么标准和要求，很多人就可能回答不上来了。殊不知，这个小小细节里，包含着吃药大学问！

水喝不对 你的药可能白吃了

有些患者往往服药时，并不太关注这个细节。一片药一口水？两颗胶囊半杯水？或者有不少人认为，吃药时能用水把药吞下就好，和喝水多少有什么关系呢？

喝水对于吃药来说，是非常重要的。用水不当，轻则使得药品不能达到它的最大功效，严重的可能会造成药品的不良反应。

今天，药师就分别从药品剂型、药品代谢，以及列举特殊药品的角度，告诉大家每种药品，用多少水服用最合适。

当然，药师还是建议大家，应在医生或药师的指导下服药，服用药物前一定要仔细阅读药物说明书。

服药喝水越多越好？不见得

把药品生吞下去大家都知道是不成的，那索性多喝点水？问题来了，也不是所有药品都是喝水越多越好。我们要具体情况具体分析。

缓解腹泻的药物：如蒙脱石散之类，如果在服用后摄入过多水分，会影响药物固定抑制消化道内的病毒病菌。因此一般该类药物说明书上，会明确标明药物与水的服用比例，比如一袋蒙脱石散，需要倒入50ml水后，混匀快速服完。即使在此类药物服用后，一小时内也应该减少喝水。

保护胃黏膜作用的药物：如硫糖铝、氢氧化铝凝胶等，如果在服用后，又摄入大量水分，只会消解此类药物为保护胃黏膜而形成的凝胶状物，致使酸性离子弥散。所以服用这类药物期间尽量少喝水，控制水分摄入。

一些中药糖浆剂：为了起到润喉止痒效果，在制作过程中加入蜂蜜，使药剂在服用后能覆盖黏膜表面，有利于药效发挥。所以服用中药糖浆剂时，一般会建议少喝水。

预防心绞痛发作的药物： 如硝酸甘油片、麝香保心丸等应直接在舌下含服，通过舌下静脉吸收，服用后30分钟内不宜喝水。

抗利尿药：如加压素、去氨加压素，服用期间不宜喝水，否则可能会引起水潴留或低钠血症及其并发症。

药品剂型不同 用水量大有区别

冲剂和传统中药颗粒剂

配水量：150至200毫升

服冲剂时，可参照煎汤药的方法，每次用150毫升水冲服。现在市面常见的中成药，往往是颗粒剂形式，这类颗粒剂本身就需要温水冲服。例如感冒清热颗粒，用150至200毫升冲开服下，饮用后再用一口水漱口即可。

注意事项：根据传统中药汤剂用量，冲泡成150至200毫升的汤剂最好，不要太稀也不要太浓。

胶囊剂型

配水量：至少300毫升

胶囊是由胶质制成的，遇水会变软变黏，喝水少了冲不下去，滞留在食管中慢慢地溶解并对食管黏膜产生不良刺激，严重者可引起食管炎。若这类不良刺激长期存在，甚至可引起食管黏膜细胞癌变。

注意事项：为保证药物被送达胃部，避免损害食道，服胶囊时，饮水量应不少于300毫升。并且，服药后咽下时，应稍稍低头，这样可更顺利地服下药物，避免发生呛咳反应。

片剂

配水量：150至200毫升

大部分片剂，如日夜百服宁、开瑞坦等，通常用150至200毫升水送服即可。如果饮水很少，药物仅靠少量的胃液很难完全崩解。

注意事项：不可喝太多水，否则会稀释胃液，加速胃排空，反而不利于药物的吸收。

刺激性药物

配水量：500毫升以上

一些刺激性的药物，如果在胃中没有足够的水分稀释，不能完全崩解成小颗粒，会由于局部浓度太高刺激胃黏膜导致炎症或溃疡。如四环素类药物等刺激性药物，不论服用的剂型如何，均要加大送服的水量，喝500毫升水可减轻其对消化道的刺激。

代谢过程特殊的药物

配水量：1500毫升以上

像苯溴马隆、复方磺胺甲噁唑、柳氮磺吡啶片等这类药品，它可以增加尿液中尿酸的含量，导致尿酸结晶。用药期间请多喝水，以增加尿量，帮助尿酸排出，刚开始用药时的饮水量请不要少于1500毫升。

吃这些药 得摆出正确的姿势

吃不同的药怎么喝水我们大家都知道了。但，有的药物，对服药人吃药时的姿势还有比较细化的要求。

具有代表性的药物：阿仑膦酸钠。

这个药在服用时，应在清晨空腹，用一满杯白水（175至250毫升）送服药品，用药后半小时内不要进食、喝饮料（包括矿泉水）或服用其他药品，以免降低阿仑膦酸钠的吸收。不仅如此，用这种药后半小时内或服药当天首次进食前请不要躺卧，因为阿仑膦酸钠对食管有刺激，服药时躺卧会增加这种刺激。

通常，绝大多数药品在服用时，都建议直立上半身，让药品直接通过水的作用，带到我们的胃里，以达到药品最大的效果。

文/高扬 王海莲（首都医科大学宣武医院）