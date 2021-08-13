定期筛查筑防线  早诊早治记心间（医说新语）

新华社发 程 硕作

肺癌是我国目前发病率和死亡率排名第一的肿瘤，是对公众健康和生命威胁最大的恶性肿瘤之一。由于肺癌具有“易复发”和“易转移”的特点，在进行手术切除后，若不进行术后辅助治疗，有近一半诊断为早期的患者、超过3/4的诊断为晚期的患者在术后5年内经历复发，同时，部分早期肺癌患者在术后会出现病灶向其他器官转移的风险。

对于肺癌，如何早诊早治？如何减少术后复发和转移风险？日前中华医学会胸心血管外科分会常务委员、北京协和医院胸外科主任李单青教授接受本报记者采访，对上述问题作出回应。

早期筛查是肺癌防治的第一道防线

李单青指出，研究表明，早期发现并治疗的肺癌患者，5年生存率可达70%以上，早期发现并进行规范治疗对于早期肺癌患者有重大意义。

“目前，临床对于肺癌早筛的手段有很多，影像学是甄别早期肺癌的重要一环，如低剂量螺旋CT等。”李单青介绍，随着肺癌诊疗进入精准时代，人工智能通过借助大数据和建立预测模型的手段完成辅助诊断，推动了早期肺癌的诊断升级。

目前，公众对肺癌的警惕性越来越高，肺癌早筛的意识也在逐步提升。李单青建议，40岁以上、长期吸烟、长期接触烟灰或油烟、有慢性肺病或肺癌家族史等肺癌高危人群，应每年定期通过1次低剂量螺旋CT进行早期筛查。

“当检查出疑似肺癌时，可通过影像学、纤维支气管镜、超声支气管镜、液体活检、经皮肺穿刺活检、周围血液基因检测等进一步确诊，从而确定肺癌病理类型。”李单青指出，每类肺癌的驱动基因都不同，通过肿瘤驱动基因检测，可针对性地进行精准治疗，也为靶向治疗提供依据。

术后辅助治疗非常必要

“目前，我国早中期肺癌术后辅助治疗面临的挑战主要来自两方面。”李单青指出，一方面，患者对于术后辅助治疗的重要性认识不足，不少肺癌患者认为，早中期肺癌是可以通过手术实现治愈的，因此在术后的辅助治疗、随访、生活方式等方面不够注意，甚至畏惧术后治疗，导致疾病复发和癌细胞转移。另一方面，目前临床上尚缺乏绝对有效的、可杜绝肺癌患者术后复发、转移的药物。

“早中期肺癌患者除了规范治疗，在术后随访方面也要引起重视。”李单青强调，建议患者按照医嘱定期随访，并将胸腹部、颅脑、骨骼等容易发生转移的高发部位作为复查重点。

“肺癌患者存在肿瘤复发、转移的危险，且危险度随肺癌病理分期的增加而增加，因此，部分早期及中晚期肺癌患者需要在术后进行药物或其他形式的治疗，以进一步提高患者的长期生存率和生存质量。”李单青强调，早中期肺癌患者在手术后进行全身系统性的辅助治疗非常必要。

“除了手术，提升肺癌患者的生存率和生存质量还得辅助它法。”李单青介绍，当单靠手术治疗肺癌患者已经无法更好地提升生存率的时候，临床上出现了辅助化疗的选择。

靶向药物不能完全替代化疗

“目前临床上减少患者术后复发的手段比较多，但就早中期肺癌患者来讲，术后优先推荐的还是靶向治疗。”李单青表示，与辅助化疗、放疗不同的是，辅助靶向治疗可以特异性地作用于肿瘤细胞的某些特定位点，高度选择性地杀死肿瘤细胞而不杀伤或仅很少损伤正常细胞，相较于辅助化疗，辅助靶向治疗的毒副作用明显减少，如白血球下降、肝功能损伤、肾功能损伤等，患者的耐受性更好，将疾病复发、脑转移和死亡风险降低80%左右，显著提高了肺癌患者的长期生存率和生活质量。

但是，并不是所有的肺癌患者都适合靶向治疗。“最好在用靶向药物之前，取组织标本或液体活检做基因检测，看看是否有基因突变，是哪种基因突变，从而选择最合适的靶向药物进行治疗，否则可能用药无效。”李单青说。

最新版中华医学会肿瘤学分会肺癌临床诊疗指南今年6月发表于《中华医学会杂志》。此新版指南中，手术后辅助靶向治疗首次作为标准治疗方式被纳入。

李单青强调，靶向药物不能完全替代化疗。对于肿瘤驱动基因检测突变阳性患者，可使用辅助靶向治疗；对于基因检测无突变的患者可通过化、放疗以及近来热门的免疫药物治疗等方式进行治疗。

“十几年来，治疗肺癌的创新药物层出不穷，但是患者切忌盲从跟风，还是要听从专业医师的评估，选择适合自己的治疗方案，提倡个体化治疗。”李单青表示。