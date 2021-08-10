发挥中医药独特优势和作用（大健康观察）

图为叶永安。

张武昌绘

据媒体近日报道，正在绵阳接受治疗的四川首例德尔塔新冠病毒患者，治疗情况良好，各项指标正趋向正常。在这名患者的治疗过程中，绵阳市中医药治疗专家组充分发挥中医药的独特优势和作用，全程深度介入治疗。

18年前，中医药就在抗击非典中发挥了重要作用，让世界认识到了中医药的作用与力量。在此次抗击新冠肺炎疫情中，中医防治疫情则“从参与者变成了主力军”。从去年到今天的防疫实践来看，中医药在新冠肺炎的预防、治疗和科普等方面都发挥了不可或缺的重要作用。目前，德尔塔变异株新冠患者具有病毒载量大、潜伏期短等特点。对此，北京中医药大学东直门医院主任医师、原国家援鄂中医医疗队北京中医药大学团队总领队叶永安认为，中医药的介入越早，效果越好。

即便病毒发生变异，对中医来讲也在可治疗范围

问：有消息称，日前四川绵阳对确诊感染德尔塔变异毒株的患者进行中医疗法，取得了很好的效果。对此您怎么看？

叶永安：去年武汉抗疫的经历告诉我们，对于新冠肺炎的不同阶段，从轻型、普通型到重症、危重症，中医药都有效果。即便病毒发生变异，对中医来讲也在可治疗范围。

从古到今，几千年来的中国人一直在用祖国传统的中医药对抗传染病。为什么呢？因为中医是针对人来治病。不同的人感染上病毒以后，产生的结果是不一样的，中医药就是针对感染病毒的这个人来治的。

对于中医人来说，我们关注病毒变异，但并不怕病毒变异。无论病毒从哪里来，病毒再变化，我们也能够根据当时的变化情况制定相应的治疗办法，这就相当于针对变异病毒量身定制一样。

问：近期疫情的祸首——德尔塔病毒的特点好像跟去年的很不一样了？

叶永安：对。传播力更强，潜伏期短，病情进展快。针对这些变化，需要对以往的中医药治疗方案，根据不同情况进行调整、找到针对性方案。

问：具体如何调整中医药治疗方案以应对新一轮疫情？

叶永安：去年武汉疫情主要是湿毒为主，早期偏于寒湿，到了后期，就是2月份、3月份，开始转为偏湿热。广东因为比较热，所以广东出现的德尔塔病毒就以暑湿化热、元气虚衰为主。绵阳是暑天，疫情就偏于暑湿。抓住了疫情的核心要素之后，再采取针对性治疗，就肯定能取得好的效果。像绵阳的用药就是结合化湿、清暑的治法，清暑化湿的药占一定比例。

这就是中医的特色，针对不同地域情况、不同人的体质来治疗，就是个体化治疗。就好比买衣服，预设好的尺寸往往做不到足够合体，尤其体型特殊的人就更难买到现成合身的衣服，如果交给裁缝来做就可以非常合适了。中医就是会量体裁衣的那位。因时、因地、因人去处理，这就是中医药疗效的保证。

中医史也是一部抗疫史，大疫出大医

问：回顾去年对抗新冠肺炎疫情的过程，中医发挥了怎么样的作用？它和西医是怎样结合的？

叶永安：面对疫情，西医在整个救治过程中起到了重要的支撑作用，对于重症、危重症患者，采用针对性的氧疗，对症及抗感染治疗等措施。在西医基础治疗的支持下，我们中药用上去以后，会产生意想不到的效果。

比如，去年初的武汉抗疫，我们积极参与了重症及危重症的救治，运用中医经典古方、古法，根据患者的症状体征、发病时间、所在地域等特点，因时、因地、因人制宜，辨证化裁，减缓、阻止了重症向危重症的转化，促进了重症向普通症的转化，降低了病死率、提高了治愈率。

问：对付新冠肺炎疫情，中医药的底气何在？

叶永安：一部人类史就是一部和疾病做斗争的历史。一部中医史可以说就是一部抗疫史。大疫出大医。中国历史上诸多医家都是传染病大家。在与传染病斗争过程中，中国古人积累了丰富的经验。

我们这次在全国推广使用的清肺排毒汤，就是张仲景多个经典处方的合方化裁，在武汉乃至全国各地的观察均有效。我们在武汉救治的患者比较重，多采取一人一策，我们的处方也来源于古方。中医在与疫病作斗争的过程中积累了丰富而宝贵的经验和智慧，弥足珍贵，至今仍绽放光芒。

中医认为，天地阴阳具于人身，人身阴阳具于天地。人以天地之气生、四时之法成，天人合一、顺应自然，因时、因地、因人制宜是我们的法宝。根据中医理论，因时、因地、因人来辨别人和天地自然的关系、感染外邪的性质，参考患者体质、发病地域特点等，采取相应治疗措施。

“中西医结合、中西药并用”是可行有效的

问：对中医药不信任的态度，并不少见。中医药界如何直面各种质疑和偏见？

叶永安：去年3月2日，习近平总书记在北京考察新冠肺炎防控科研攻关工作时，明确指出要“坚持中西医结合、中西药并用”。世界上并没有完美无缺的医学，西医有不足，中医也有不足。二者各有千秋，“中西医结合、中西药并用”才是可行有效的。

去年武汉抗击疫情的成果证明了中医药的重要作用，但是这也不代表中医药就能包打天下了。一些细菌感染特别重的情况，需要用西药去抗感染，同时配合中药，效果会更好。

我们中医人要做好自己，展示出中医药的优势，展示好中医药的疗效，实事求是，拿结果、摆证据，相信事实胜于雄辩。

问：未来在抗击各种传染病的战斗中，中医药如何继续发挥作用？对全球的贡献如何？

叶永安：当今，全球疫情仍在蔓延。疫情防控是全球休戚与共的重要卫生事业，正如张伯礼院士所说，这一场突如其来的新冠疫情，让人们更加真切地感受到人类命运与共的重要性、紧迫性。中华民族是一个开放进取、包容无私的民族，自去年疫情发生以来，中医人已经并正在和全球其他国家开展相关合作，慷慨地分享了我们的抗疫成功经验。中国与40多个外国政府、地区主管机构和国际组织签订了中医药合作协议，中国支持在共建“一带一路”国家和地区建设了30个高质量中医药海外中心。

这次抗疫一个重要启示是：绝不能摒弃老祖宗的智慧，没有理由不把中医继承好、发扬好，没有理由不对中医加大投入，没有理由不加快中医药科研攻关人才的培养。必须守正创新、与时俱进，使老祖宗留下的中医这个宝贵的财富，继续大放异彩。无论是现在还是将来再出现新的疫情，有政府强有力的领导、有多地抗疫的经验、有老祖宗留给我们经过几千年验证的强有力的武器，我们有信心战胜疫情。

中医智慧历经考验，源远流长。守正创新、传承中医，任重而道远。我们愿与各国共同携起手来，遵循“中西医结合、中西药并用”的方针，发挥中医药独特优势和作用，构建人类卫生健康共同体。