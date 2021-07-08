专家热议职工健康：注重早筛早诊 加强健康管理

7月6日，由人民网·人民健康主办、美年健康集团支持的以“关爱职工健康 我们在行动”为主题的2021健康中国创新实践案例（寻找健康企业）征集展示活动交流会在京举行。会上，多位嘉宾参与了“关爱职工健康 预防职业病”圆桌论坛，围绕职业健康管理和职业病预防等话题进行了探讨交流。

“女性是甲状腺癌高发人群，这与女性雌激素及受体水平、易于紧张焦虑的情绪状态，青春期、妊娠期、分娩期、绝经期等不同生理期免疫状态改变等多种因素皆有关系。”北京协和医院核医学科副主任兼西院核医学科主任林岩松表示，甲状腺所生产的激素负责人体新陈代谢、生长发育、情绪、钙磷代谢及免疫等多方面的调节。同时，我们应注意到，心理问题与甲状腺疾病也密切关联，心理问题可引发甲状腺疾病，甲状腺疾病也可影响心理健康，例如甲减易造成抑郁等疾病，甲状腺疾病所引发的身心功能异常将影响职业人员的工作效率和企业的生产力。

林岩松认为，企业应重视甲状腺疾病，将相关筛查纳入体检必需项目；要以强化职工对甲状腺健康的关注为突破口，提升公众对甲状腺疾病的群体认知度；甲状腺领域专家及健康管理人员在常规的医疗工作外更要走出医院，把健康理念传播给公众，鼓励公众共同关注甲状腺健康。她还强调，甲状腺疾病预防的关口应前移，注重健康宣传和管理和注重公众健康理念的培养。

“消化系统疾病与职场人群关系密切，密切体现在常见、多发。”北京医院消化科副主任刘晓表示，消化系统疾病是一个身心受累的器官疾病，例如一些人会表现为生气时胃疼，紧张时肚子疼、拉肚子等肠易激综合征。在年轻人当中，消化道溃疡等消化道疾病十分常见。应当注意日常饮食和生活方式，预防、控制这类疾病的发生。此外，胃癌、食管癌、结直肠癌发病率也较高，高危人群可通过消化内镜早诊早治。

刘晓强调，健康企业建设要特别关注消化系统疾病，树立职工疾病早防、早诊、早治意识，重视疾病预防和科普宣传。职工身体不适时，要有早期诊断和医疗消化团队专业的治疗介入。此外，消化专科医生要为患者做好疾病随访服务和疾病管理。

中华医学会健康管理学分会常委兼秘书长王占山对推进健康企业建设分享了四点建议，即健康企业应制定入选标准和评价标准；健康企业要找准定位，主要做健康的促进和维护工作，实践多维度、多模式的健康管理服务，最后实现员工获益；健康企业建设，要注重健康管理人才队伍的培养，使其真正服务、覆盖、管理员工健康；企业要针对员工制定健康管理机制和激励机制，将健康管理流程精简化，鼓励其健康生活、健康饮食。

美年·优健康医疗服务中心专家主任王伊琳分享了她做企业健康管理的经验。她提出，将医生专家、主管医生、营养师以及健康管理师等组成医生团队，企业体检后的健康管理人群统一通过医生平台筛选，分筛出极高风险、高风险、中风险、低风险及微风险人群，医生团队组将紧急、优先处理极高风险，其它风险依次沟通处理。

王伊琳强调，企业和个人健康管理时，应着重进行健康教育，令职工明确认知自己是自身健康的第一责任人，促进其管理、关注自身健康。