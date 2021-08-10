各地疫情速览：8月9日新增确诊病例143例 其中本土病例108例

人民网北京8月10日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至8月9日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。8月9日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例143例，其中境外输入病例35例（云南11例，上海9例，广东8例，福建3例，四川3例，陕西1例），本土病例108例（江苏50例，河南37例，湖北15例，湖南6例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在福建）。

当日新增治愈出院病例44例，解除医学观察的密切接触者2488人，重症病例较前一日增加5例。

境外输入现有确诊病例720例（其中重症病例14例），现有疑似病例1例。累计确诊病例7709例，累计治愈出院病例6989例，无死亡病例。

截至8月9日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1702例（其中重症病例54例），累计治愈出院病例87631例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例93969例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1131521人，尚在医学观察的密切接触者49980人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者38例，其中境外输入18例，本土20例（湖北18例，河南2例）；当日转为确诊病例44例（境外输入7例）；当日解除医学观察25例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者501例（境外输入387例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27868例。其中，香港特别行政区12015例（出院11725例，死亡212例），澳门特别行政区63例（出院57例），台湾地区15790例（出院13096例，死亡813例）。

8月9日0—24时新增本土病例情况：

江苏新增本土确诊病例50例 南京市2例、扬州市48例

据江苏省卫健委消息，8月9日0-24时，江苏新增本土确诊病例50例（南京市报告2例，扬州市报告48例），12例为轻型，37例为普通型，1例为重型。以上病例均在定点医院隔离治疗。

河南无症状感染者转确诊病例37例 郑州市35例、驻马店市1例、开封市1例

据河南省卫健委消息，2021年8月9日0-24时，河南省无新增本土确诊病例，无症状感染者转确诊病例37例（郑州市35例，驻马店市1例，开封市1例）。

湖北新增本土确诊病例15例 荆门市10例、武汉市4例、黄冈市1例

据湖北省卫健委消息，2021年8月9日0-24时，湖北省新增新冠肺炎确诊病例15例（均为本土确诊病例，荆门市10例，武汉市4例，黄冈市1例，均已转至定点医疗机构救治）。

湖南新增本土确诊病例6例 在张家界市

据湖南省卫健委消息，2021年8月9日0-24时，湖南省报告新增新型冠状病毒肺炎确诊病例6例（张家界市）。

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