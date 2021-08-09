国家卫健委：疫情防控就是“国之大者” 坚决克服厌战情绪、侥幸心理

人民网北京8月9日电 （张文婷）8月8日下午，国家卫生健康委召开全系统电视电话会议。会议强调，全系统干部职工思想认识要再强化，深刻认识疫情防控就是“国之大者”，把疫情防控工作作为当前的头等大事，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，筑牢“外防输入、内防反弹”的坚实屏障，坚决遏制当前疫情扩散蔓延，坚决巩固来之不易的防控成果。

会议要求，各地卫生健康部门要组织问题隐患再排查，从严从紧加强疫情防控。强化疫情监测和信息报告工作，实行“逢阳必报、逢阳即报、接报即查”，严格依法依规按时实行“日报告、零报告”。强化外防输入工作，组织专门力量，定期开展检查，从严指导机场、口岸等落实防控措施。强化聚集性疫情应急处置准备工作，按照新冠肺炎聚集性疫情处置指南要求，细化实化具体化应急处置预案，组织开展实战演练，提高突发疫情应急处置效率和能力。强化院感防控工作，严格定点医院设置标准，健全日常院感防控评估、抽查、研究、问责机制。强化风险人群区域协查工作，加强与当地协查专班协作配合，按照时限要求，扎实开展落地查人和风险管控。

会议要求，全系统疫情防控各项工作责任要再压实，始终把疫情防控作为重中之重，守土有责、守土尽责，不断提高推动落实“四早”措施的本领，加强与联防联控机制相关部门协作配合，切实履行好行业职责。国务院联防联控机制综合组赴地方工作组要深入基层一线督导检查，全面推动风险隐患排查和整改。