肠道微生物代谢关乎长寿

英国《自然》杂志近日在线发表了一项医学研究发现：100岁以上的人会富集一组独特的肠道菌群，产生独特的胆汁酸，有可能抑制肠道病原体生长，从而促进长寿。这项研究比较了日本的百岁老人、年长个体和年轻人，提出了控制胆汁酸库可能具有健康益处。

人类肠道中的微生物群落会对健康产生影响，并随年龄发生变化。相比百岁以下的老年人，百岁人瑞对与年龄相关的慢性病和感染较不易感。人们认为百岁老人的肠道细菌组成可能与他们极致的长寿有关，但其机制未明。

为探索微生物群结构和长寿的潜在关系，日本庆应义塾大学医学部本田贤也及其同事，此次研究了3组日本人群：160名百岁老人（年龄超过100岁），112名老年人（年龄在85—89岁之间）和47名较年轻的人（年龄在21—55岁之间）。

研究人员发现，有一类肠道微生物能通过新的生物合成途径，产生特有的次级胆汁酸，而与老年人及年轻人相比，百岁老人体内的这类微生物更加丰富。团队鉴别出了一系列产生这类胆汁酸的微生物，绘制出了生产石胆酸的一种衍生物“isoalloLCA”的途径。

“isoalloLCA”已被证明对多种肠道病原体有抗菌作用。小鼠实验表明，“isoalloLCA”能抑制艰难梭菌生长，这种细菌会导致严重腹泻，特别是在经过抗生素治疗的人群身上。

研究团队认为，这项研究中发现的细菌株的胆汁酸代谢能力，或可用于控制胆汁酸库以利健康。但他们补充强调，未来还需要进一步的研究验证胆汁酸和长寿间的关联。（记者张梦然）