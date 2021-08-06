做好防控 疫情在两到三个潜伏期内可控

新学期还有不到一个月，新一轮疫情袭来，9月还能如期开学吗？

不少新增确诊病例都完成了新冠疫苗的接种，接种疫苗真的能阻挡病毒吗？

江苏、湖南、北京、河南都有了确诊病例，病例越来越多，疫情失控了吗？

本轮疫情波及范围大，影响人群面广，也出现了很多新情况，不同人群都可能有和自己生活息息相关的疑问。8月5日，国务院联防联控机制举行新闻发布会，相关部门负责人针对以上问题一一作了解答。

内防扩散要快

针对疫情是否失控的问题，国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华明确给出可控时间，他表示：“只要各地严格落实好各项防控措施，我想疫情在两到三个潜伏期内能够基本得到控制。”

据介绍，国家卫生健康委已派出20个指导组，赴20个省市指导疫情防控工作。按照第八版防控方案的总体要求，各地应坚持早、小、严、实，科学、精准、有力、有序、有效处置发生的疫情。

“内防扩散，要特别突出一个‘快’字。”贺青华说，“快”意味着“五个第一”。第一时间全面激活应急指挥体系，实施风险区域管控；第一时间启动重点地区全员核酸检测，摸清底数；第一时间强化公卫、公安、工信的协同，在最短时间内找到可能的密接和密接的密接，做到应隔尽隔，集中隔离，规范隔离；第一时间按照“四集中”要求，中西医结合，防止轻症转重症，“一人一策”全力救治患者；第一时间做好信息发布和舆论引导，争取群众的理解、配合，遏制疫情的蔓延。

其他地区仍可能出现疫情，不要觉得疫情是“别人”的事

“其他地区还可能出现新的疫情。”贺青华提醒，有一些省份是之前比较长时间没有新增病例的，总觉得疫情离得很远，把常态化当成了正常化，把低风险当成了零风险。

会上对河南郑州六院因院感问题出现感染作了简要介绍。经调查，郑州六院发生的聚集性疫情是一起因医院感染引发的本土聚集性疫情，病例基因测序分析显示，与定点医院收治的一位境外输入的病例基因测序高度同源，也是德尔塔变异毒株。这起感染与南京的感染没有关联。

“各项防控措施没有落实、落细，导致病毒乘虚而入，引发聚集性疫情。”国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红说。

“一定要认识到当前防控工作的严峻复杂性。”贺青华指出，当前多个不同来源的输入病例导致的本土疫情叠加，使得疫情防控更加艰巨、复杂。

9月能正常开学吗？

关于9月份是否会正常开学的问题，教育部体育卫生与艺术教育司副司长、一级巡视员刘培俊在会上作出回应称，当前疫情形势严峻复杂，给今年全国学校的秋季学期开学带来不确定性，教育部近期正在会同各省级教育部门，按照属地管理原则研究今年秋季开学以及防控工作，并在开学前发布通知，部署今年秋季学期的工作。如果到了开学的时候仍然还有中高风险地区，那么开学的安排按照以前的经验和惯例，中高风险地区学校暂缓开学、中高风险地区学生暂缓返校。

接种疫苗能降低病毒在人群中的传播风险

面对德尔塔变异毒株，疫苗还有没有效？是否还需要接种疫苗？

贺青华表示，面对德尔塔变异株，中国是有成功阻断经验的。此前在人口稠密、流动性大的广东省几个地市也曾发生过德尔塔变异株引发的疫情，已经成功阻断。

“广东人口稠密、流动性大，这次疫情的处置证明了接种疫苗能够降低病毒在人群中的传播风险，加上戴口罩、勤洗手、保持社交距离、避免人群聚集和流动等公共卫生措施，对于防控疫情是有效的。”贺青华说，要继续坚持“外防输入，内防反弹”的防控策略以及常态化防控措施，这些措施是明确的，也是具体的，而且经历了30多起疫情防控的实践检验，证明是有效的。（张佳星）