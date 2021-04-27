国家卫健委回应北医三院医生反映肿瘤治疗不规范的问题：绝不回避

人民网北京4月27日电 （张文婷）针对网上热议的“北医三院肿瘤内科医生反映肿瘤治疗不规范”一事，国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉在今日召开的例行新闻发布会上表示，对于这一消息高度重视，一方面和北医三院取得联系，请北医三院和医生联系，并请医生提供更多详细的信息，对于其中反映的问题进行调查核实。对于其中明确提到的、具有明确指向的青海患者的情况，国家卫生健康委也组织国家癌症中心和国内相关领域的权威专家，对病例整个治疗的过程进行专家和同行的评议，经过专家和同行的评议，认为整个治疗过程当中，治疗的原则还是基本符合规范的。

对于其中反映的问题，比如基因测序、基因检测的问题、NK细胞治疗的问题，这个过程当中是否有不当的利益交换，焦雅辉表示，已请上海市卫健委进行调查，现在调查结果还没出来。如果发现有利益交换和利益输送的违法违规情况，绝不护短、绝不回避，将会依法依规，予以严肃处理。