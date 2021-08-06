疫苗完全接种人群德尔塔毒株感染率下降2/3

据英国政府网4日报道，英国全国性新冠病毒感染追踪研究之一REACT-1公布最新结果称，与未接种疫苗人群相比，完成疫苗接种人群的新冠病毒感染率是前者的1/3，且更不容易将病毒传染给其他人。

REACT-1项目由帝国理工学院和伊普索斯莫里民意调查机构携手开展，在此项目中，研究人员每月会将鼻咽拭子试剂盒寄到随机选定的参与者家中，受试者在家中取样并将样本寄回进行核酸检测。研究人员称，这种方法有助于发现无症状或症状轻微的新冠病毒感染者，从而更准确评估疫苗针对新冠病毒感染的效力。

今年6月24日至7月12日，研究人员共收到98233名参与者寄回的样本。在此期间，德尔塔变异毒株已成为英国流行的新冠病毒变种。而且，通过测序确认新冠变种的254个样本中，100%为德尔塔变异毒株。

核酸检测结果显示，在此期间，参与者的新冠病毒感染率为0.63%（527人感染），是上个测试周期（5月20日至6月7日的感染率为0.15%）的4倍多；未接种疫苗者的新冠病毒感染率为1.21%，是完全接种疫苗者（0.40%）的3倍。

另据帝国理工学院消息，在根据年龄、性别等因素对数据进行调整后，研究人员估计，18—64岁人群中，疫苗防止新冠病毒感染的效力为50%—60%。这意味着，虽然疫苗能降低患者的感染风险，但完全接种疫苗者仍有可能感染病毒。

英国新冠肺炎疫苗部署负责人纳迪姆·扎哈维表示，这一结果表明，接种疫苗具有积极作用，完成两剂疫苗接种者感染新冠病毒的几率是未接种者的1/3，且他们更不容易将新冠病毒传染给他人。

REACT项目负责人、帝国理工学院教授保罗·艾略特补充道，这些数据也表明，没有疫苗能100%有效，完全接种疫苗的人也会被感染。因此，除进一步提高疫苗接种率外，人们应严格遵守政府的防疫规定，如在适当情况下戴口罩，出现症状迅速接受检测等。

英国卫生部（PHE）的数据显示，接种两剂疫苗对新冠病毒的保护效力在90%以上。而且，PHE估计英国的疫苗接种计划已经预防2200万人感染、约52600人住院、35200—60000人死亡。（记者刘霞）