各地疫情速览：8月6日新增确诊病例107例 本土病例75例

人民网北京8月7日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至8月6日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。8月6日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例107例，其中境外输入病例32例（云南11例，上海9例，天津5例，广东3例，四川2例，江苏1例，浙江1例），本土病例75例（江苏53例，湖北9例，湖南9例，河南4例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为本土病例（在山东）。

当日新增治愈出院病例33例，解除医学观察的密切接触者1056人，重症病例较前一日增加5例。

境外输入现有确诊病例725例（其中重症病例13例），无现有疑似病例。累计确诊病例7628例，累计治愈出院病例6903例，无死亡病例。

截至8月6日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1444例（其中重症病例39例），累计治愈出院病例87525例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例93605例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1119620人，尚在医学观察的密切接触者44273人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者32例，其中境外输入12例，本土20例（湖北15例，河南4例，湖南1例）；当日转为确诊病例6例（境外输入3例）；当日解除医学观察12例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者571例（境外输入388例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27832例。其中，香港特别行政区12004例（出院11724例，死亡212例），澳门特别行政区63例（出院57例），台湾地区15765例（出院13018例，死亡794例）。

8月6日0—24时新增本土病例情况：

江苏新增本土确诊病例53例 南京市1例、扬州市52例

据江苏省卫健委通报，8月6日0-24时，江苏新增本土确诊病例53例（南京市报告1例，扬州市报告52例），11例为轻型，41例为普通型，1例为重型。

湖北新增本土确诊病例9例 武汉市6例、荆门市3例

据湖北省卫健委通报，2021年8月6日0-24时，湖北省新增新冠肺炎确诊病例9例（均为本土确诊病例，武汉市6例，荆门市3例，均已转至定点医疗机构救治）。

湖南新增本土确诊病例9例 株洲市3例、张家界市6例

据湖南省卫健委通报，2021年8月6日0-24时，湖南省报告新增新型冠状病毒肺炎确诊病例9例（株洲市3例，张家界市6例），其中株洲市3例为无症状感染者转确诊。

河南新增本土确诊病例4例 在开封市

据河南省卫健委通报，2021年8月6日0时-24时，河南省新增本土确诊病例4例（开封市4例）。