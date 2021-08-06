寻找新冠肺炎疗法，为何这么难

疫情变幻莫测，国情各有不同。但抗击疫情是一场持久战，当我们不断地从过去的研究中总结经验教训，在战略上坚定信心，在战术上精准施策，必定能找到应对病毒的有效药物，最终打赢这场没有硝烟的“战争”。

新冠疫情已经蔓延一年多了，科学家们一直在与病毒赛跑——研究新冠病毒如何感染人类，以及我们应该如何应对。

目前，疫苗研发已经取得可喜成果，但找到完全有效且易于接受的治疗方法并非易事。为什么找到对付新冠病毒的治疗方法这么难？

事实上，科学家每一次取得突破性成功，似乎都要跨越各种障碍和门槛，尤其是病毒在传播过程中，还在不断进化和突变。

抗病毒药物或导致严重副作用

美国《科学新闻》杂志近日发文称，为了加快寻找治疗方法，研究人员首先找到了已经得到美国食品和药物管理局（FDA）批准的药物，以及开架销售的用于治疗其他疾病的药物。目前，瑞德西韦是美国第一个、也是唯一一个获得完全批准的用于治疗新冠肺炎的药物。

如羟基氯喹、氯喹和其他大约30种药物，虽然可以阻止新冠病毒感染实验室培养皿中的细胞，但却不能在人体内起作用，因此它们最终没能作为治疗新冠肺炎的选择。这一切都与药物的特殊副作用有关。

在许多已知的、具有强大抗病毒作用的药物中，都存在破坏人类细胞形成、利用脂类脂肪的方式，这可能会导致一种潜在的严重副作用，即磷脂症。《科学》杂志6月22日的一篇论文证实，药物引起的磷脂沉积越多，它们对这些细胞中病毒生长的抑制作用就越强。

然而，一方面，这种副作用会导致脂质在细胞中堆积，使一些细胞呈现泡沫状，从而导致炎症，损害人类器官或干扰其功能；另一方面，有研究人员表示，在人体内，这类药物很难达到抑制病毒生长并保护人体的水平。

这一发现可以使研究人员避免进入“死胡同”。如果一种药物能在实验室的细胞中阻止新冠病毒生长，还应同时测试磷脂沉积症，如果会引起这种副作用，就应该放弃该药物作为治疗新冠肺炎的方法。

病毒自身特点或影响用药评估

疫情大流行之前，英国制药公司Synairgen的研究人员开发了一种吸入型β干扰素，并在患有其他呼吸系统疾病（包括中东呼吸综合征冠状病毒，MERS）的人身上进行了测试。疫情之后，该公司很快开始了临床试验，看这种干扰素是否也能帮助治疗新冠肺炎。

研究发现，对于SARS或MERS等病毒来说，立即治疗每个病人是有意义的，但是对于新冠病毒，严重呼吸困难的症状通常要到感染的第二周才会显现出来，这时患者可能才到需要住院的程度。而且，相比SARS、MERS等病毒，新冠肺炎疫情中的无症状感染者比例相对较高。

绝大多数新冠肺炎患者，甚至是那些有高并发症风险的人，都没到需要住院的程度。“他们的症状非常轻微。”Synairgen公司首席执行官理查德·马斯登说，“他们只需要扑热息痛，一个热水瓶，再受到一些照顾就能恢复得很好。”

因此，研究人员认为，无法确定如何将干扰素靶向可能受益最大的患者。马斯登表示，吸入干扰素可能无助于对抗新冠病毒感染，因为只有等到病毒到达肺部并开始感染肺部细胞时，干扰素的治疗效果才是最好的。如果每位患者感染新冠后一开始就使用β干扰素，不仅会耗费大量的药物，还可能无济于事。

参与临床试验志愿者数量不足

美国研究人员认为，在疫情大流行早期，他们只关注了已经住院的新冠肺炎患者，而没有把重点放在对非住院患者的治疗研究上。

美国知名独立经济智库米尔肯研究所FasterCures基金的执行主任埃斯特·克罗法表示，科学界很多人只是想挽救生命，尤其是挽救那些住院病人的生命，但是，对于研发可能对轻度到中度症状患者有帮助的药物，并没有进行充分的、协调一致的努力。

美国杜克临床研究所的纳吉说，其中一个原因是，非住院患者难以被招募到研究中。

大多数情况下，临床研究者不得不以各种方式招募志愿者。由于过去一年，美国进行的许多试验没有招募到足够多的人，因此科学家也无法得到关于药物疗效的明确答案。

7月初，中国钟南山院士表示：“为什么我国的疫苗研发看起来比较慢？因为在中国由于防控有效，我们没有办法在中国做第三期临床实验，因为没有病人了，所以三期临床试验只能在国外做。在国外做就很苛刻，谈判各种条件。”

这种“国家级凡尔赛”也侧面反映出中国情况的“特殊性”。