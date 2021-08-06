各地疫情速览：8月5日新增确诊病例124例 本土病例80例

人民网北京8月6日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至8月5日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。8月5日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例124例，其中境外输入病例44例（广东13例，云南10例，上海8例，山东8例，四川2例，陕西2例，天津1例），本土病例80例（江苏61例，湖南9例，湖北6例，内蒙古1例，河南1例，海南1例，云南1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例39例，解除医学观察的密切接触者946人，重症病例较前一日增加8例。

境外输入现有确诊病例718例（其中重症病例13例），现有疑似病例3例。累计确诊病例7596例，累计治愈出院病例6878例，无死亡病例。

截至8月5日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1370例（其中重症病例34例），累计治愈出院病例87492例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例93498例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者1115176人，尚在医学观察的密切接触者40990人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者58例，其中境外输入37例，本土21例（湖北12例，河南8例，湖南1例）；当日转为确诊病例6例（境外输入1例）；当日解除医学观察22例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者557例（境外输入391例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27818例。其中，香港特别行政区12002例（出院11721例，死亡212例），澳门特别行政区63例（出院56例），台湾地区15753例（出院13001例，死亡791例）。

8月5日0—24时新增本土病例情况：

江苏新增本土确诊病例61例 南京市1例、扬州市58例、淮安市2例

据江苏省卫健委通报，8月5日0-24时，江苏新增本土确诊病例61例（南京市报告1例；扬州市报告58例；淮安市报告2例，为无症状感染者转为确诊病例），22例为轻型，36例为普通型，3例为重型。以上病例均在定点医院隔离治疗。

湖南新增本土确诊病例9例 株洲市3例、张家界市6例

据湖南省卫健委通报，2021年8月5日0-24时，湖南省报告新增新型冠状病毒肺炎确诊病例9例（株洲市3例，张家界市6例），其中株洲市3例为无症状感染者转确诊。

湖北新增本土确诊病例6例 武汉市3例、荆门市3例

据湖北省卫健委通报，2021年8月5日0-24时，湖北省新增新冠肺炎确诊病例6例（均为本土确诊病例，武汉市3例，荆门市3例，均已转至定点医疗机构救治）。

内蒙古新增本土确诊病例1例 在呼伦贝尔市海拉尔区

8月5日，内蒙古自治区呼伦贝尔市卫健委发布通告，当日，呼伦贝尔市海拉尔区报告1例本土新冠肺炎确诊病例，当地已发布新冠肺炎疫情防控Ⅲ级预警，预警时间自8月5日起持续到2021年底。

该患者6月8日因公到阿拉善盟阿左旗参加培训50天，7月28日经银川返程，期间入住银川泽丰酒店，与成都关联确诊病例住在同一楼层，7月29日经北京中转返回海拉尔区，7月31日主动报告所在地社区和海拉尔区疾控中心，当日由海拉尔区卫生健康委将其转运至海拉尔区隔离点进行集中隔离。8月5日上午，经专家会诊，结合发热、咳嗽、咽痛等临床症状和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例。

河南新增本土确诊病例1例 在许昌市

据河南省卫健委通报，2021年8月5日0时-24时，河南省新增本土确诊病例1例（许昌市1例）。

海南新增本土确诊病例1例 在海口市

8月5日，海口市政府召开新闻发布会通报，海口新增一例新冠肺炎确诊病例。新增的确诊病例林某勇活动轨迹主要集中在琼山区，与8月1日确诊的胡某在行动轨迹上没有重合，初步判断两个确诊病例没有关联。

云南新增本土确诊病例1例 在瑞丽市

据云南省卫健委通报，8月5日0时-24时，云南新增本土新冠肺炎确诊病例1例。

确诊病例11：男，29岁，中国籍，轻型。

于8月5日在瑞丽市严管区隔离人群核酸检测中发现，即用负压救护车转运至定点医院隔离诊治，诊断为新冠肺炎确诊病例（轻型）。

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