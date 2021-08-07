立秋时节：大量“贴秋膘”、一味追求“秋冻”……这样对吗？

编者按：近年来，健康养生引起了很多年轻人的关注。然而，养生，并不简单，热衷，不等于理解。中医讲究天人相应，养生必顺四时，本期《养生指南》栏目专访北京中医药大学东直门医院皮肤科副主任医师袁玲玲，为网友解答大暑时节相关注意事项。

立秋是秋季的第一个节气，意味着秋天的开始。立秋前后仍处在中伏和末伏期内，正是炎热之时，此时出现高温天气实属正常。虽然一时暑气难消，但往往是白天很热，夜晚却比较凉爽。

袁玲玲建议，立秋时节，早晚温度相对较低时，要及时添加衣物，白天温度较高时仍需注意防暑降温。从养生看，此时人体代谢处于阳消阴长的过渡时期，凡精神情志、饮食起居、运动锻炼，宜以养收为主。

【秋瓜如何吃？】

进入秋季，天气比较干燥，人体往往容易出现口干咽燥、干咳、大便秘结等问题。很多人选择通过食用瓜果来补充水分，但常吃的瓜果大多属寒凉性质，若过多食用，易引发胃肠道类疾病，尤其是对于老人、小孩以及肠胃不好的人群来说，更是如此。

故俗语有“秋瓜坏肚”的说法，但不是说秋天就完全不能吃瓜果，只不过要适量，不要过量食用。

【秋膘怎么贴？】

立秋后的一段时间内，气温通常还是比较高的，空气湿度大，人体极易感到倦怠、乏力等。经过一个夏天的冷饮摄入，很多人会出现脾胃功能减弱的现象，此时“贴秋膘”要因人而异，不能一概而论。

秋季进补要循序渐进，不可操之过急。对于脾胃虚弱、消化不良的人群来说，不建议大补，否则容易加重食欲不振、消化不良等症状。建议以“平补”为主，尤其胃肠功能虚弱的老人和小孩，可以喝点清淡易消化的养生粥，更有益于身体健康。

【“秋冻”适合谁？】

立秋以后，暑热尚未褪去，过早过多地增添衣物，一旦气温回升，大量出汗后很容易着凉感冒，故俗语有“春捂秋冻”的说法，意思是让冷空气对人体进行适当的刺激，提高机体对低温的适应能力。

但并不是人人都适合“秋冻”。青壮年或体质较好的人可以适当“秋冻”，对于年老体弱人群来说，一味“秋冻”反而会诱发疾病。建议适时增添衣服，重点保护好肩颈、肘膝关节等部位，防止寒气入侵。

【保健小知识】

立秋以后，自然界的阳气开始收敛、沉降,在作息方面，建议早起使肺气得到舒展，早睡顺应阳气的收敛,帮助人体更好地保养阳气。此时，运动量不宜过大，尤其是老年人、儿童和体弱者，不宜出汗过多，损耗阳气。

饮食方面，秋季主燥，可适量进食香蕉、梨、胡萝卜、莲藕、荸荠、芝麻、蜂蜜、银耳等，养血润燥、调理脾胃。

在个人情志方面，秋内应于肺，肺气虚则机体对不良刺激的耐受性下降，易生悲忧之情。此时，要特别注意情绪调适，遇到伤感之事应主动排解，做到内心宁静、心情舒畅。