雨水时节提防倒春寒 这份养生指南请收好

雨水（2月18日），是二十四节气中继立春之后的节气，此后雨量逐渐增多，气温也逐渐升高。不过，此时天气仍乍暖还寒，变化不定，尤其是在北方，雨水时节是全年寒潮出现最多的时节之一，而且由于降水增多，导致寒中有湿，这个阶段一定要提防倒春寒对人体健康的影响。那么如何养生可以防止倒春寒呢？

生活起居篇：适当“春捂” 增加运动

孙思邈在《千金要方》中提醒，春时衣着宜“下厚上薄”，就是说，春令时节，下身应多穿一些。中医养生谚语“寒从脚起，湿从下入”讲的也是关于下体腿脚的保暖。因此，要适当“春捂”，不要过早脱棉衣，并根据气候变化添减衣物。

春天也是最容易出现疲惫感的季节，如何缓解“春困”呢？仅靠睡是不行的，会出现越睡越困的现象。锻炼可以大大加快脑处理信息的反应速度，有效防止春困。春天最好多在阳光充足、绿化好的地方活动，多做些深呼吸并适度运动，给大脑提供新鲜充足的氧气，使人心情舒畅，精神振奋，消除困倦。

此外，还可巧用穴位驱赶“春困”。可以用拇指按揉内关、神门、三阴交。这三个穴位互相配合，每天按揉5-10分钟，就可起到安神定志、调整睡眠的作用。

健康养生篇：多喝粥 养脾胃

《黄帝内经》说“春主肝”，肝脏在春季活动比较旺盛。如果在春天养好肝，会健康一整年。中医认为，人在春季肝气容易过旺，肝木旺则克脾土，对脾胃产生不良影响，妨碍食物的正常消化吸收。同时由于雨水的增多，湿气随之而来，对人体会造成湿困脾胃的危害，产生食欲不振、消化不良、腹泻等症状。

雨水前后应加强对脾胃的养护，健脾祛湿。雨水前后饮食以平性为宜。应少吃酸味，适当吃甜味，以养脾脏。粥被古人誉为“天下第一补人之物”，应适当多喝粥以养脾胃。粥以米为主，以水为辅，水米交融，不仅香甜可口，便于消化吸收，而且能补脾养胃、去浊生清。另外，晚餐要尽量少吃，因为如果晚餐过量，则可能造成消化不良的症状，还会影响睡眠，“胃不合则卧不安”说的就是这个道理。

雨水节气最佳粥品推荐：

润燥：胡萝卜南瓜粥

功效：能补水润燥，让皮肤柔润、有弹性。做法：大米300克，糯米300洗净浸泡2个小时；锅烧热水，倒入米熬粥40分钟；放入去皮切块的南瓜和切碎的胡萝卜，熬煮30分钟至软烂即可。

补血：薏苡仁党参粥

功效：每天早餐食用，不仅能祛湿健脾，还能补气补血。做法：薏苡仁30克洗净，放凉水中浸泡2小时；党参15克切成薄片，粳米200克淘洗干净。三者放入锅中加水，先用大火煮沸，锅开后撇去浮沫，再用小火慢慢熬30-40分钟，放冰糖调味。（综合生命时报、北京晚报）