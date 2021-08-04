交通运输部：暂停中高风险地区跨城公交、出租车、顺风车业务

人民网北京8月4日电 （记者崔元苑）今日，国务院联防联控机制就进一步加强疫情防控有关情况举行发布会。交通场站和交通工具是人流、物流集散的重要场所，也是防范疫情传播的重要环节。交通运输部运输司副司长李华强在会上指出，交通运输部指导各地严格落实“外防输入，内防反弹、人物同防”的总要求，重点采取了以下举措：

一是严格实施客运管控，全力防范疫情外溢。指导涉疫地区及时关闭进出中高风险地区所在县区的道路客运服务，暂停中高风险地区所在城市的跨城公交、出租车、顺风车业务。对于途经中高风险地区的公交和轨道交通线路，实施甩站、跨站运行。

二是持续完善防控指南，落细疫情防控要求。修订客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情分区分级防控技术指南，进一步细化入境转运环节人员的防护要求，对从事入境乘客转运的从业人员，要求固定岗位，禁止交叉作业。同时，将发布第四版《国内游轮常态化疫情防控指南》，健全疫苗接种和定期核酸检测制度，强化乘客上岸游览管理，严格乘客信息的登记和筛查工作。

三是组织开展明查暗访，落实常态化防控举措。组织各地交通运输主管部门通过多种形式，加大监督检查力度，督促运输经营者进一步落实客运场站和交通工具的消毒、通风、运输组织、人员防护等防控举措，严格做好货运场站、车辆、装卸工具的消杀，以及进出场站车辆和人员的信息登记等工作。需要特别强调的是，对于从事进口冷链物流的运输经营者，不得承运无法提供进货来源的进口冷链食品。

李华强提醒广大旅客，在出入客运场站、乘坐公共交通工具过程中，要配合做好体温检测，全程佩戴好口罩。