夏季护阳莫贪凉（中医养生）

进入夏季，饮食作息都要规律。如果不加以调整，很容易损伤阳气、损耗阴液，影响健康。

《黄帝内经》中提出“春夏养阳，秋冬养阴”的四季养生原则。夏天人体体表的阳气充实，而体内的阳气相对不足。因此，即使感觉到温暖，甚至炎热，也应注意顾护阳气。例如，食用大量生冷食物、大汗后用冷水冲凉或骤然进入冷气室内等，都极易损伤阳气，尤其是损伤脾胃阳气。相反，如趁立夏阳光充足而暑气不甚时，培补好阳气，可以达到“冬病夏治”的效果，缓解冬季易发生或易加重的疾病。

夏季饮食应本着“增酸减苦、清心、调养胃气”的原则。饮食宜清淡，少吃肥甘厚腻和辛辣的食物。每顿饭不要吃得太饱，应保持每餐七八分饱，给脾胃留下运化的空间。

“心气相通，暑易入心。”在睡眠起居方面，根据自然界白天和夜晚的时长，可以适当晚睡、早起。在起床前，可以做一些舒展的动作。夏季要格外重视“静养”，避免过度的情志波动，保持安闲自乐的心态。“静养”除了“心静”，还要“身静”。夏季要避免大汗淋漓的剧烈运动。汗为心之液，汗出过多会耗伤心气和阴液，可以做一些舒缓、轻柔的运动。

（作者为北京中医药大学东方医院副主任医师）

《 人民日报 》（ 2021年06月04日 19 版）