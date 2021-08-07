毛群安：县级医院向“精细化管理”转变离不开信息化手段

近日，由中国县域医院院长联盟、中国医学装备协会共同发起和筹备的“2021‘健康中国·健康县域’中国县域健康大会”在苏州国际博览中心开幕。“健康县域，已经成为健康中国国家战略的重要支撑。实施和实现健康县域需要不断思考、积极探索和勇于实践。”国家卫生健康委员会规划发展与信息化司司长毛群安在会上表示。

毛群安指出，首先，县级医院发展模式要注重“提质增效”，避免“规模扩张”。要发挥县级医院在县域医共体中的龙头作用，突出区域均衡布局，构建公立医院高质量发展新体系。其次，县级医院的运营模式要从“粗放管理”转向“精细化管理”。向“精细化管理”转变离不开信息化手段，需要在县级医院强化信息化支撑作用，制定适宜县域医疗的相关信息化建设标准，推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设。

毛群安指出，县级医院的下一步资源配置战略规划要从“重物质要素”转向“重人才技术”。提升核心专科、夯实支撑专科、打造优势专科，提高肿瘤、心脑血管、呼吸、消化和感染性疾病等防治能力，提高县域就诊率。