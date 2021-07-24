2021“健康中国·健康县域”中国县域健康大会正式开幕

近日，由中国县域医院院长联盟、中国医学装备协会共同发起和筹备的“2021‘健康中国·健康县域’中国县域健康大会”在苏州国际博览中心开幕。

“健康县域，已经成为健康中国国家战略的重要支撑。实施和实现健康县域需要不断思考、积极探索和勇于实践。”国家卫生健康委员会规划发展与信息化司司长毛群安表示，首先，县级医院发展模式要避免“规模扩张”，注重“提质增效”，发挥县级医院在县域医共体中的龙头作用，突出区域均衡布局，构建公立医院高质量发展新体系。其次，县级医院的运营模式要从“粗放管理”转向“精细化管理”。向“精细化管理”转变离不开信息化手段，需要在县级医院强化信息化支撑作用，制定适宜县域医疗的相关信息化建设标准，推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设。

毛群安强调，县级医院的下一步资源配置战略规划要从“重物质要素”转向“重人才技术”。提升核心专科、夯实支撑专科、打造优势专科，提高肿瘤、心脑血管、呼吸、消化和感染性疾病等防治能力，提高县域就诊率。

开幕式上，中国科学院院士葛均波表示，县域医疗体系要进一步落实分级诊疗，按照网格化布局，探索一体化管理，为居民提供预防、治疗、康复、健康促进等连续性服务。

“县域医院要对以胸痛、卒中等为代表的五大中心建设和慢病管理中心建设给予更高重视，促进县域的五大中心尽快落地执行。”葛均波强调，县级医院院长必须更清晰地进行发展规划，利用医院自身优势，明确专科发展优先次序，加强专科技术，提升重大疾病和常见疾病诊疗能力，以优势专科带动县域医共体的整体发展和提升，逐步实现医共体内慢病管理体系，成为县域医疗的关键力量。

中国医学装备协会副理事长侯岩表示，中国医学装备协会和中国县域医院院长联盟应该强强联合，以建设促专科，以专科强建设。为了支持与帮助县医院建设发展，中国医学装备协会邀请全国知名医学装备管理专家编制，听取数十所县级医院院长的经验和建议，从医学装备全程管理的各个维度，编制《县级医院医学装备全程管理指南》，为县级医院医学装备管理提供了可操作性的指南，为县医院的基础建设提供指导。

中国医药企业管理协会名誉会长郭云沛表示，广大医药企业应该竭尽全力支持县域卫生健康发展。县级医院是承上启下的枢纽，县医院院长是落实基本医疗卫生制度的抓手和带头实践者。县级医院在发展过程中，要注重医和药两条线相辅相成，这是解决基层群众“看病难，看病贵”不可偏废的两条战线。

“本次活动以健康县域高质量发展为宗旨，打造了开放、融合的沟通平台，为县级医院发展提供了交流、分享、学习机会。”中国县域医院院长联盟执行主席霍勇介绍，中国县域医院院长联盟以赋能县域为己任，秉承“关键人物、关键技术、关键模式和关键手段”“四个关键”精神，开展各类帮扶项目，为县级医院的发展提供强有力的支持于帮助。

今年是“十四五”开局之年，中国县域医院院长联盟仍以“健康中国·健康县域”为核心主旨，希望通过加强县域医疗专科的发展与县域医院的基础建设，帮助县域医疗机构尽早实现“大病不出县”的重要目标。

“中国县域医院院长联盟始终以‘服务县域医疗发展，践行健康中国使命’为己任。”霍勇作主题为 “2021-2022健康中国·健康县域”为主题报告时表示，中国县域医院院长联盟将在健康县域的新征程中凝心聚力，开拓进取，砥砺前行。

另外，在大会开幕式现场，中国县域医院院长联盟分别同中国肝炎防治基金会、人民网·人民健康、阿里健康举办了战略合作签约仪式。此外，中国县域医院院长联盟领导和理事分别为中国县域医院院长联盟感染性疾病专家委员会、妇科专业分会和消化系统疾病专业分会的主任委员颁发聘书，并为17家县域慢病管理中心认证单位授牌。