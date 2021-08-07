李兆申：把高新技术融入推广到基层县域医院

近日，由中国县域医院院长联盟、中国医学装备协会共同发起和筹备的“2021‘健康中国·健康县域’中国县域健康大会”在苏州国际博览中心开幕。中国工程院院士、中国县域院长联盟联合主席李兆申表示，为实现人均预期寿命提高1岁这一目标，要做好早诊、早治、科普和一些创新性工作，把政策前移、重心下移、人才稳定、队伍稳定、技术培训落到实处。同时，为了提高肿瘤患者五年至十年的生存率，要做大科普，告诉老百姓什么是不良的生活习惯，什么时候应该筛查等健康知识。

中国工程院院士、中国县域院长联盟联合主席李兆申在会上发言（受访者供图）

李兆申指出，县域医院的建设重点很突出，应加强县医院的基本建设和能力提升。希望中国县域医院院长联盟能够凝聚合力，为县医院做好人才培养和队伍建设工作。同时，也希望尽快成立消化专科以及消化道肿瘤筛查的专业队伍，用分级诊疗的体制，建立合适的医共体，依托国家消化病临床研究中心，覆盖到2846个县近6000家医院，把在大城市开展的高新技术融入推广到基层县域里面。