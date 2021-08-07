织密织牢校园防控疫情安全网

教育部相关负责人近日表示，今年秋季学期开学安排坚持属地管理原则，开学时间安排、方式选择及疫情防控措施、教育教学安排，各地要一省一策因地制宜。若开学时仍有中高风险地区，中高风险地区暂缓开学，中高风险地区学生暂缓返校。在距离开学还有不到一个月的时间做出预案，足见教育系统对当前疫情防控工作的重视。

在与新冠病毒作战的一年多来，每当大家稍微懈怠，病毒就会乘虚而入。对于在校学生来说，除了做好疫苗接种，更要加强防疫意识，加强家校协同防疫，持续做好个人防护。少聚集，科学佩戴口罩，勤洗手、常通风、“一米线”等切实有效防疫措施，应当继续严格落实。

当前疫情防控形势仍然严峻，各地教育部门和高校要严格控制组织开展大型活动，确需在暑期举办的大型活动应采用线上方式举办；在暑期易形成聚集的培训班、托管班等也需要加强管理，尤其是要掌握相关教师、后勤服务人员、管理人员等流动性较大群体的行程和健康状况，严防病毒由此突破；对参加暑期实习、实践的学生须加强管理；此外，还要做好18岁以下符合条件学生疫苗接种工作。

学校是人员密集地区，涉及的多为未成年人，他们的自我管理能力还有一定欠缺，因此，各级教育主管部门要从严落实各项疫情防控措施，切实保障他们的安全。

前不久，教育部与国家卫生健康委联合印发了《关于进一步加强新冠肺炎疫情防控常态化下学校卫生管理工作的通知》，要求除了抓好新冠肺炎疫情防控、加强对多种传染病防治知识的宣传、规范日常卫生管理、增加体育活动时间等综合措施外，更要健全长效管理机制，鼓励有条件的地方推广选聘“健康副校长”等有益探索和做法。要看到，疫情防控将是一项长期而艰巨的任务，各地教育行政部门要督促地方做好相关工作，确保全面细致地落实疫情防控常态化下的学校卫生管理工作，为孩子们织密织牢疫情防控安全网。(李丹)