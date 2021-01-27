接种新冠肺炎疫苗“五项注意”

你是否适合接种新冠肺炎疫苗？中国疾控中心流行病学免疫规划首席专家王华庆介绍，接种新冠疫苗前一定要先咨询医生，确定自己是否适合接种。一是对疫苗过敏属于禁忌，如对某种疫苗的成分过敏等；二是正处在发热期或处在慢性疾病的急性发作期，也不能接种疫苗；三是备孕女性和孕妇不建议接种。

新冠肺炎疫苗要打几针？北京疾控部门表示，推荐免疫程序为2针，其间至少间隔14天，接种部位为上臂三角肌。接种第一剂疫苗后，接种单位有责任告知受种者第二针的接种时间。随意调整免疫程序可能影响安全性、免疫应答效果和免疫持久性。

新冠肺炎疫苗和其他疫苗可以一起打吗？北京疾控部门表示，不建议新冠肺炎疫苗与其他疫苗同时接种。在接种时间上最好能与其他疫苗相隔至少两周以上，尽量减少非预期的相互影响，同时也需要密切观察接种后的反应。

接种新冠肺炎疫苗要注意什么？北京疾控部门表示，在接种新冠疫苗前，应按通知主动提供健康状况，做好个人防护，了解接种点的接种流程。接种疫苗时，要认真阅读并如实填写疫苗接种知情同意书，接种完毕需在接种点就地观察30分钟。

新冠肺炎疫苗接种后该注意啥？国药集团中国生物董事长杨晓明表示，疫苗接种后，需要在两个时间段内进行观察：1.接种后30分钟内：需要询问受种者情况，因为过敏等异常情况一般都在30分钟之内容易发生。2.接种后24至48小时内：受种者要观察注射局部有何反应，例如局部是否有红肿，全身是否出现了包括头疼、发烧、疲倦等症状。

此外，接种后要避免剧烈活动，避免刺激注射局部；应多饮水、多休息、避免受凉，保证接种部位的清洁，当天不要见水，以防造成接种部位感染；接种疫苗后短时间内不宜饮酒；接种疫苗后如果出现持续发烧等现象，要就近就医，并向接种单位报告。

（明文）