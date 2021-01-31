教育部谈春季开学时间安排：根据疫情防控形势变化及时调整

人民网北京1月31日电 （董童）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍人民群众就地过年和春节期间疫情防控有关情况。会上，教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示，关于今年春季学期开学，从教育部目前要求讲，还是全面开学、正常开学和安全开学。目前各地各校都已经制定了放假和开学计划，考虑到疫情防控需要和形势变化，现在要同时做好三件事情。

一是会同国家卫健委修订新版的学校疫情防控技术方案，现在执行的是秋冬季疫情防控技术方案，包括校园里面各个场所、上下学过程中，以及教室、实验室、操场、运动场等地方的疫情防控要求，现在要对春季学期开学的疫情防控技术方案作出修订。这项工作目前已启动，会尽快完成。这样春季学期开学时，各地各校就有了新技术方案。

二是要求各地各校随时分析和研判疫情形势。入冬以来，全国部分地方开始出现散发性病例，局部地区出现聚集性病例。春节过后，其实从现在开始，各地就已经开始做开学的分析和研判，会根据疫情防控形势的发展和变化，及时调整对春季学期开学的要求和时间安排。

三是要求各地各校要提前做好春季学期开学的各项准备工作。既包括疫情技术方案的落实、疫情防控物资和各方面条件的准备，也包括分析研判当地以及生源地疫情防控的形势和要求。

“在特殊情况下，可能还需要分批错峰开学。如果春节过后还有中高风险地区的话，这些地区的学生可能就要暂缓返校。但对整个教育系统和学校来讲，我们还是要确保按时和安全开学，这也是我们要提前谋划好春季学期开学的各项准备工作。同时，我们现在也要求各地各校要做好线上线下教学相互衔接的准备，需要时可随时开启线上教学。如果能够安全开学、全面开学，我们会尽快把这个信息发布出去。”王登峰表示，对于各地各校的开学情况，目前已有明确要求，各地各校也都有明确安排,会不断根据疫情防控形势的发展和变化及时调整。