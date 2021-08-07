新冠疫苗合作国际论坛首次会议5日晚以视频方式举行，为全球疫苗公平可及、为发展中国家团结抗疫注入强大动力。中国推动国际疫苗合作的承诺与努力有目共睹，国际机构和发展中国家代表对此高度评价。

中国国家主席习近平向会议发表书面致辞，宣布今年全年中国将努力向全球提供20亿剂疫苗，并向世卫组织主导的“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元。

世界卫生组织官网当晚发布消息说，世卫组织对此非常感谢，将立即使用这笔款项。“世卫组织感谢这份慷慨贡献，这将有助于拯救世界各地的生命。”

世卫组织药品和卫生产品政策标准司药品技术规范和标准处科学家雷殿良博士5日接受记者专访指出，世卫组织希望有能力向国外提供疫苗的国家将疫苗放到“新冠疫苗实施计划”疫苗库，让各国都能公平、有效地获得疫苗。中国在这方面作了很大贡献，也获得世卫组织的高度认可。中国部分疫苗研发单位已经与阿联酋、巴西、巴基斯坦等国合作开展Ⅲ期临床试验，同时还把疫苗原液运往埃及、阿联酋、巴基斯坦、马来西亚等国生产、分装，一定程度上缓解了这些国家疫苗短缺的现象。

出席视频会议的埃及外交部长舒凯里表示，应积极支持有能力的发展中国家本地化生产新冠疫苗，扩大疫苗生产基地。他对中方为埃及本地化生产新冠疫苗提供的支持表示感谢。

日前，世卫组织驻埃及代表纳伊玛·加西尔发表声明说，中国与埃及成功合作生产首批新冠疫苗，世卫组织对此表示赞赏。她表示，两国疫苗合作是国际合作和全球专业技术流动的成功典范，不仅可以加速推进埃及本土的疫苗接种计划，也将进一步推动非洲地区的抗疫进程。

同样以视频方式出席论坛会议的墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德会后在社交媒体推特上说，感谢中方提供的抗疫支持。他说，去年3月，墨西哥抗疫压力很大，中国及时向墨西哥“开启一扇门”，目前许多墨西哥民众已接种中国新冠疫苗。

“在如此困难时期，中国作为友好国家，向我们伸出援手。这些我们永远不会忘记，非常感谢。”埃布拉德说。

澳大利亚新南威尔士大学全球健康与发展领域的教授安东尼·茨维当天接受记者采访时表示，只有国际社会共同携手才能战胜新冠疫情，公平的疫苗分配至关重要，国际社会应当共同努力确保所有优先人群都得到优质、安全和有效的疫苗。

（新华社北京8月6日电 执笔记者：葛晨；参与记者：吴丹妮、郝亚琳、陈俊侠、陈斌杰、张家伟、华义、吴昊）