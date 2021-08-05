直播预告：胡三元谈“关注医学科技创新问题 推动研究型医院建设”

日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院的发展、城市医联体建设、互联网医院建设、公立医院绩效考核、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、研究型医院建设、公立医院党建等主题，结合实际工作，与网友进行交流。

8月9日10:00，山东第一医科大学第一附属医院院长胡三元做客演播室，以“关注医学科技创新问题 推动研究型医院建设”为主题进行访谈。

专家简介

胡三元，医学博士，二级教授、主任医师。现任山东第一医科大学第一附属医院（山东省千佛山医院）院长，山东大学和山东第一医科大学外科学系主任、山东大学特聘教授、博士生研究生导师；山东省“泰山学者”特聘教授、卫生部和山东省有突出贡献中青年专家、山东省医学领军人才，享受国务院政府特殊津贴。

任山东省研究型医院协会会长；中国医师协会外科医师分会副会长；中华医学会外科学分会委员、腹腔镜内镜外科学组副组长；中国研究型医院学会微创外科学专业委员会主任委员；中国医药教育协会代谢病学专业委员会主任委员；中国医学装备协会智能装备技术分会会长；山东省医学会外科学分会主任委员；山东省医师协会腔镜外科医师分会主任委员。

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