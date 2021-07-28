世界肝炎日：远离“肝”扰 日常养肝护肝这样做

人民网北京7月28日电 （记者乔业琼）肝脏作为人体重要的组成部分，与人体的消化功能密切相关，承担着多种任务。7月28日是世界肝炎日，人民网采访北京佑安医院肝病中心一科主任医师郑素军，为广大网友讲解肝脏的相关知识。

郑素军介绍说，肝脏是人体最大腺体，也是人体最重要、最勤劳的器官之一，具有合成、代谢、解毒、分泌和免疫防御等功能，一旦患病，后果严重。

郑素军举例说，人体的白蛋白、多数凝血因子等关键物质均在肝脏合成，当罹患肝炎、肝硬化、甚至肝衰竭时，由于白蛋白合成减少而容易出现下肢浮肿和腹水，凝血因子合成减少则可能导致凝血功能障碍，表现为皮肤瘀点、瘀斑等症状；肝脏对胆红素代谢出现功能障碍时，会出现皮肤巩膜黄染等症状；肝脏有解毒功能，口服的很多药物多在肝脏代谢；肝脏还有分泌胆汁作用、乳化脂肪，促进脂溶性维生素吸收作用，当胆道因结石、肿瘤、炎症等原因梗阻或狭窄时，容易出现黄疸、皮肤瘙痒、大便灰白等胆汁淤积的症状。

郑素军表示，肝损伤可分为急性肝炎、慢性肝炎、肝炎肝硬化、肝癌等疾病类型，建议患者及时到医院诊治。

“日常所说的肝炎病毒主要包括甲、乙、丙、丁、戊等5种类型，均可引起急性肝炎，根据是否出现皮肤、巩膜黄染，又分为急性黄疸性肝炎和非黄疸性肝炎。”郑素军表示，急性甲型肝炎或戊型肝炎好转后，一般不会转化为慢性；急性乙型肝炎60%-90%以上可完全康复，10%-40%转为慢性或病毒携带；急性丙型肝炎50%-80%转化为慢性。

“慢性病毒性肝炎的主要病因为乙型肝炎病毒及丙型肝炎病毒感染。部分患者会从肝炎发展为肝硬化甚至肝癌，严重影响患者健康和生活质量。”郑素军说。

郑素军分析说，甲型肝炎病毒、戊型肝炎病毒主要通过粪-口传播，乙型、丙型、丁型肝炎病毒主要经母婴、血液（包括皮肤和黏膜微小创伤）和性接触传播。预防甲型肝炎、戊型肝炎传播，日常生活中应注意搞好环境卫生，饭前、便后洗手，防治病从口入。适宜人群应及时注射甲型肝炎或戊型肝炎疫苗。

郑素军表示，预防乙型肝炎或丙型肝炎，应通过乙型肝炎疫苗接种（丙型肝炎目前尚无疫苗）、切断传播途径等方法来实施。乙肝疫苗的接种对象主要是新生儿，其次为婴幼儿，以及15岁以下未免疫人群和高危人群。“同时，乙型肝炎或丙型肝炎患者积极接受抗病毒治疗，也会减少病毒传播的风险。”郑素军说。

那么日常生活中，哪些行为会伤害到我们的肝脏？郑素军表示，过度饮酒、肝毒性药物的应用、高糖高脂等高热量食物的大量摄入等，都会损伤我们的肝脏，引发酒精性肝炎、药物性肝损伤，以及非酒精性脂肪肝或脂肪性肝炎等疾病。

“我们应提高健康意识，规律生活，尤其是经常熬夜、缺乏锻炼、饮食不健康的人群，要将营养膳食、合理运动、控烟戒酒、降低压力等作为生活方式管理的重点，及时纠正不健康的生活习惯。”郑素军建议。