“拿命换钱”的“海量喝播”不可取

经历了此前多家媒体的点名批评后，许多以“大胃王”为卖点的吃播博主已经有所收敛，但一种以喝酒为主题的“海量喝播视频”却冒出了头，有博主甚至一口气就喝下一大瓶白酒，让人看着都觉得肝疼。专家表示，相比于吃播，喝酒的成瘾性和危害更大，用这种方式来赚流量，无异于“拿命换钱”。

打着美食的幌子，点击进入后却是“比多比快又比怪”的比拼喝酒表演。一些网络主播为了吸人眼球、赚取流量，真可谓挖空心思、招数想尽，“吃播”唱罢，“喝播”登场。任由这种罔顾身体、自毁形象的“喝播”行为泛滥，到头来不仅会得不偿失，甚至有可能面临性命之忧。

与人人都会“吃”的普遍性相比，会“喝酒”只是一部分人的“专利”，有些人对酒精有着天然的敏感性。就其危害性而言，嗜酒如命的“海喝”要远比胡吃海塞的“海吃”大得多。如果说前者可能会伤及胃，那么，后者则会严重损伤肝。有研究表明，饮酒过量对身体伤害的最主要部位就是肝脏。酒精要靠肝脏来分解，过多摄入酒精，势必会加重肝脏负担，每一次酗酒就犹如得了一场轻微的肝炎。由于喝酒对肝的损害往往是慢性和长期的，一时半会儿可能看不出来，这就极易被人忽视和松懈，一旦发现问题严重，就会追悔莫及。

根据科学研究，男性每周的饮酒次数不应超过两次，女性则不应超过一次，而且这个次数指的是偶然应酬、社交性喝酒。酒极易让人成瘾，且喝酒成瘾的人很难把握酒量和频次。长期饮酒会造成对胃黏膜的刺激，导致胃病发生，比如胃出血；对胰腺的伤害也不容忽视，饮酒过量可能引发急性胰腺炎。有些喝播博主视频更新的频率很高，一周下来能发四五条，这显然超越了正常范围，一旦形成规律性饮酒，肯定会出问题，靠这种方式赚取粉丝流量，无异于是在“拿命换钱”。

“戒烟限酒”是人们熟知的养生保健四大基石之一，平台管理者和视频博主不可能不知，但禁不住利益诱惑，争强好胜，明知不可为而为之。一些博主连菜也不吃，直接“对着瓶吹”；还有人发起喝酒挑战，一口气喝完好几瓶酒；一些不胜酒力的博主开始说话还很正常，随着酒量增加便面部泛红、表情扭曲，甚至当场呕吐。这种主播形象着实让人反胃和大跌眼镜。如此做派能有粉丝跟进？吊诡的是，部分网站还特意为这类喝酒视频标注“该行为存在风险，请勿轻易模仿”，但却对视频本身缺乏监管。

杜绝此类有悖常理、有损形象、毫无正能量可言的“海量喝播视频”，所有博主都要头脑清醒、是非分明、坚守底线、自觉远离；网络平台要对视频播出制定标准、提出要求、严格把关、强化监管；广大受众也不能只当事不关己的看客，不能容忍这种下三滥视频的随意忽悠，更不能被其价值扭曲的误导带节奏，盲目跟风模仿。对于此类低俗视频要严格抵制、敢于说不并及时举报。只有让“海量喝播”视频失去支持、失去市场，才能有效抑制此种以豪饮表演制造吸粉噱头的乱象。