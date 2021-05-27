日前，瑞士苏黎世大学一项研究再次证实吃糖有“毒”。研究显示，即使适量吃糖，也会让肝脏上长的脂肪翻倍。

“喝一瓶800毫升的饮料，差不多就有80克糖，就能让肝脏长脂肪。”研究者介绍。此外，研究还发现，即使不再吃糖，肝脏上长的“油”也得持续较长一段时间。而肝脏脂肪的增加，会增加患糖尿病风险。

目前，世界卫生组织建议每日吃糖不超过50克，甚至最好是25克。

之前有研究发现，若每天喝含糖饮料1至2杯，将增加26%的2型糖尿病风险；增加35%非致命性心肌梗死或猝死风险；增加16%中风风险。

糖“致命”的毒性机制是，肝脏将糖转化为脂肪，提高甘油三酯，造成胰岛素抵抗，从而导致代谢综合征，并升高血压，增加糖尿病、心脏病和中风风险。

这项研究共有94位健康年轻人参加，在7个星期内，他们中一部分人每天喝一杯含有果糖、蔗糖或葡萄糖的甜饮料，另一部分人不喝。结果发现，果糖增加肝脏脂肪比较明显，是葡萄糖的两倍，而蔗糖还略多于果糖。

文/杨进刚（中国医学科学院阜外医院）