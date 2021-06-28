新研究称喝咖啡有助保护肝脏

据英国《新科学家》网站近日报道，英国科学家一项最新研究表明，经常喝咖啡的人患慢性肝病的风险较低，而且，咖啡的种类无关紧要，因为含咖啡因的咖啡和脱咖啡因的咖啡具有同样的好处。

在该研究中，南安普敦大学的奥利弗·肯尼迪及其同事分析了384818名咖啡饮用者和109767名不喝咖啡者的数据。在10.7年的中位数周期内，研究人员对这些人的肝脏状况，包括慢性肝病、脂肪肝以及慢性肝病造成的死亡等情况进行了监测。结果发现，慢性肝病患者3600人，脂肪肝患者5439人，慢性肝病造成的死亡人数为301人。

研究结果表明，喝咖啡的人平均每天要喝两杯咖啡，包括脱咖啡因咖啡或速溶咖啡或研磨咖啡。他们患慢性肝病的风险比不喝咖啡的人低21%，患慢性肝病或脂肪肝的风险低20%。他们死于慢性肝病的可能性也降低了49%。

肯尼迪说：“总而言之，咖啡似乎对人类的大多数健康结果都有贡献。这不仅包括慢性肝病，也适用于其他疾病，比如慢性肾病和一些癌症等。”

他进一步指出，没有人确切地知道是哪些化合物对慢性肝病起到了潜在防护作用，然而研究结果表明，所有种类的咖啡都对人类的肝脏具有保护作用，这意味着可能有多种化合物协同发挥作用。

意大利卡坦扎罗大学的卢多维科·阿贝纳沃利表示：“我认为有必要确定每天要喝多少杯咖啡才能起到这样的作用，临床试验或许可以提供答案。”（记者刘霞）