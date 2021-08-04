访谈预告：陈俊强谈聚焦“互联网+医疗健康” 跑出线上线下融合“加速度”

日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院的发展、城市医联体建设、互联网医院建设、公立医院绩效考核、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、研究型医院建设、公立医院党建等主题，结合实际工作，与网友进行交流。

8月6日10:00，广西医科大学第一附属医院院长陈俊强做客演播室，以“聚焦‘互联网+医疗健康’ 跑出线上线下融合‘加速度’”为主题进行访谈。欢迎收看！

嘉宾简介：

陈俊强 ，广西医科大学第一附属医院院长、临床医学博士，胃肠外科二级教授、主任医师，博士研究生导师。担任中国-东盟医院合作联盟主席、全国公立医院行政领导人员职业化能力建设专家委员会医院安全质量管理分委员会副主任委员、广西医院协会副会长、广西医学会副会长、广西医师协会副会长、10多个国家级学术机构副主委、常委、学组组长、委员等，以及多家国内外SCI收录医学杂志副主编、常务编委、编委、审稿专家等。

如何观看节目：

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