访谈预告：王大刚谈“1+7医联体集团 让医疗服务更加便民惠民”

日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院的发展、城市医联体建设、互联网医院建设、公立医院绩效考核、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、研究型医院建设、公立医院党建等主题，结合实际工作，与网友进行交流。

6月7日10:00，重庆医科大学附属第二医院党委书记王大刚做客演播室，以“1+7医联体集团 让医疗服务更加便民惠民”为主题进行访谈。

专家简介

王大刚，研究生学历、EMBA、高级经济师，现任重庆医科大学附属第二医院党委书记、副院长。1987年6月加入中国共产党，1981年9月参加工作，历任黔江地区编办副主任、行署办公室秘书科科长、区科委副主任、重庆市人才交流服务中心副主任、主任，2005年8月至今任重庆医科大学附属第二医院党委书记，2012年6月起兼任副院长，现负责主持党委全面工作，分管党办、对外医疗联系及合作、干部保健、体检中心、统战和离退休等工作。

重庆市医院协会副会长，重庆市卫生经济学会副会长，重庆市卫生计生思想政治工作促进会常务理事兼医院分会会长。从事医院管理十余年，发表管理论文多篇。曾先后获得“重庆市先进工作者”“重庆市五一劳动奖章”“全市卫生系统优秀党务工作者”。

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