访谈预告：甘立军谈“探索‘学科项目型’医联体建设 发挥区域医疗中心引领作用”

日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院的发展、城市医联体建设、互联网医院建设、公立医院绩效考核、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、研究型医院建设、公立医院党建等主题，结合实际工作，与网友进行交流。

7月19日10：00，济宁医学院附属医院院长甘立军将做客演播室，以“探索‘学科项目型’医联体建设 发挥区域医疗中心引领作用”为题进行访谈。

嘉宾简介：

甘立军，心血管内科博士，主任医师，硕士研究生导师。济宁医学院附属医院党委副书记、院长，兼任中国心血管健康联盟专家理事、中华医学会心血管分会委员、山东省医院协会副会长、山东省卫生人力资源管理协会副会长、山东省医院协会信息管理专业委员会主任委员。荣获全国优秀医院院长、山东省抗击新冠肺炎疫情先进个人、山东省优秀共产党员、青海省五一劳动奖章获得者、中国健康传播大使等荣誉称号。

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