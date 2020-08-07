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直播预告：科学健走

2020年08月07日14:51 来源：人民网-人民健康网

为积极贯彻落实“健康中国2020”规划纲要，全方位、全周期保障人民健康，落实健康促进和预防为主策略，促进以治病为中心向人民健康为中心转变，鼓励和践行自主自律健康行为，调动全社会的积极性和创造性，让更多人深刻意识到健康的重要性。

人民网·人民健康联合中国疾控中心慢病中心及行业专家、学者共同推出2020年全民健身日系列访谈栏目，普及科学健身知识和健身方法，推动全民健身生活化，为广大网友提供权威、科学、准确的健身科普信息。

2020年08月08日（周六）17:00-18:00，“人民好医生”客户端将邀请中国疾控中心慢病中心主任吴静和中华预防医学会副会长兼秘书长梁晓峰进行视频直播，为大家在线科普科学健走的相关内容，千万不要错过。

专家简介

吴静，中国疾病预防控制控中心慢病中心主任，研究员，研究生导师。

北京大学医学部流行病学与卫生统计学博士，哈佛大学公共卫生学院博士后。曾在卫生部统计信息中心和卫生部医改办公室任职。2012年3月调任中国疾病预防控制控中心慢病社区处，历任副处长、处长。任WHO慢病防控特别工作组委员；国家卫健委疾控局疾病预防控制专家咨询委员会专家；国家卫健委基本公共卫生服务专家委员会专家；中国科协联合国咨商工作生命科学与人类健康专业委员会专家；中华预防医学会健康生活方式与社区卫生专委会主任委员、中华预防医学会慢性病防控分会候任主委。

梁晓峰，中华预防医学会副会长兼秘书长，主任医师， 硕士生导师。

北京大学、西安交通大学、山西医科大学客座教授。 现任中华预防医学会副会长兼秘书长，兼任联合国咨商生命科学与人类健康专委会(CCLH)副主席、世界公共卫生联盟（WFPHA）执委、健康测量与评价研究所（IHME）科学委员会专家、世界卫生组织全球免疫规划策略咨询委员会（SAGE）委员、国家卫生健康委消除脊灰委员会委员、国家麻疹证实委员会委员、中华医学会预防接种异常反应专家鉴定指导委员会成员。

如何提问和收看直播：

一、下载人民好医生客户端，进入“问诊”栏目进行观看。

直播在人民好医生App进行，请务必下载APP，扫描二维码，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动“下载人民好医生App”，下载后进入客户端观看。

人民好医生客户端只提供疾病科普、就诊建议，作为您的就医参考，不做具体诊断和开处方。

(责编：许心怡、崔元苑)


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