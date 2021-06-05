直播预告：保护孩子视力要从0岁开始

近年来，我国近视防控形势不容乐观。2018年，教育部等部门出台《综合防控儿童青少年近视实施方案》。今年5月，教育部发布了《学前、小学、中学等不同学段近视防控指引》，进一步加强儿童青少年近视防控工作。

6月6日是全国爱眼日，人民网·人民健康特别策划“2021全国爱眼日近视防控系列科普”，为孩子们的健康视力出谋划策。

6月6日（周五）10:00至11:00，山东中医药大学附属眼科医院院长、全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团副团长毕宏生将做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，就“儿童视力保护”相关话题进行在线分享，欢迎届时收看。

专家简介：

毕宏生，主任医师、医学博士、博士生导师、全国人大代表，山东省人大教育科学文化卫生委员会专家顾问。

山东中医药大学附属眼科医院院长、眼科研究所所长、眼科与视光医学院院长。从事临床、教学及科研工作39载，是国内外著名的眼科、社会和中西医结合眼科专家。任世界中医药学会联合会眼科分会副会长、中国中西医结合学会眼科专业委员会主任委员、中国医师协会眼科医师分会副会长、全国防盲专家指导组副组长、中华预防医学会公共卫生眼科学分会副主任委员、中华医学会眼科学分会常委及白内障学组副组长、中国眼视光高等教育协作组副组长、山东省医师协会副会长、山东省眼视光协会会长、山东中医药学会副会长、山东省医学会副会长和眼科学分会主任委员、山东省残疾人视力康复专业委员会主任委员。

担任《中西医结合眼科学》《中医眼科学》《实用近视眼学》等国家级规划教材及专著主编或副主编，《中华眼科杂志》《中华实验眼科杂志》《中华眼视光与视觉科学杂志》《中国中医眼科杂志》《眼科》《中国实用眼科杂志》等眼科权威杂志副主编、常务编委、编委。

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