我国儿童膳食结构仍需改善 亟须加强儿童营养教育

新华社北京5月15日电（记者温竞华）5月17日至23日是全民营养周，今年的主题为“合理膳食 营养惠万家”。记者15日从2021全民营养周暨“5·20”中国学生营养日主场启动会上了解到，当前我国儿童营养健康状况有了很大改善，但膳食结构仍不合理，迫切需要加强儿童营养教育。

中国学生营养与健康促进会在活动上发布的《中国儿童青少年营养与健康指导指南2021》提出，我国儿童膳食不合理的地方突出表现在蔬果、水产品、蛋类、豆类、奶类摄入量很低，未达到膳食指南推荐标准，农村和经济不发达地区尤为不足。

同时，不吃早餐、早餐营养质量差、零食消费普遍且种类不合理、饮料饮用频次和饮用量逐渐增高等不健康的膳食行为普遍存在。

而随着我国城镇化进程加快、人们生活方式及观念变化，超重肥胖人数快速增加、慢性病低龄化等新的营养问题也相继出现，严重危害儿童的健康成长；儿童、家长、教师及食堂从业人员营养素养仍然较低，也不利于儿童养成合理的饮食习惯。

为应对上述问题和挑战，指南提出，迫切需要系统、科学、全方位地进一步推动儿童营养教育工作，从完善政策法律法规、建设支持性环境、优化教育路径、打造人才队伍等多方面入手，促进我国儿童营养教育可持续发展。

中国营养学会理事长杨月欣表示，今年的全民营养周和“5·20”中国学生营养日聚焦宣传“平衡/合理膳食”，实践营养配餐、分餐公筷、珍惜食物不浪费，推进健康家庭、健康学校、健康食堂、健康餐厅的建设，推动国民健康饮食习惯的形成和巩固，将健康中国合理膳食行动落到实处。

会上，来自全国31个省（区、市）的营养健康志愿者代表通过“云连线”的方式共同启动了合理膳食“百千万”志愿行动。行动将通过建立长期开放的志愿者活动平台，形成由百名国家级营养科普专家、千名省级营养科普专业人才和万名营养志愿者组成的“百千万”营养指导服务阶梯，由点及面，把营养健康知识传递到千家万户。