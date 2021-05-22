“2021全民营养周·儿童营养升级论坛”在京举办

5月20日，在2021全民营养周及第32个全国学生营养日到来之际，由中国营养学会指导、佳沃集团主办的“2021全民营养周·儿童营养升级论坛”在北京举办。

中国营养学会理事长杨月欣介绍，近年来，我国青少年的营养健康状况明显改善，但仍存在营养不良和营养过剩的双重挑战，不合理的膳食行为是影响健康的主要因素之一。少年儿童处于生长发育的重要阶段，科学膳食对儿童的健康成长具有不可逆转的重要作用。

“发展营养健康产业，增加营养健康产品和服务供给，既是改善民生的需要，也是深化供给侧改革的需要。”与会专家指出，儿童青少年身体健康是优先关注领域，后续将从三方面推进相关工作，即充分利用营养健康监测信息、加强针对性指导和政策协调；利用国内外营养健康先进理念，加快相关食品和营养标准指南建设；促进食品行业升级，推动食品与健康融合新产业健康发展。

中国学生营养与健康促进会会长陈永祥表示，儿童青少年的营养与健康状况是反映一个国家经济与社会发展、卫生保健水平和人口素质的重要指标之一，社会各界都要重视均衡中小学生的膳食，进行营养教育。特别是儿童青少年主要生活所在的家庭和学校，应当以更有效的方式联合起来开展营养和膳食管理。

对此，佳沃集团董事长陈绍鹏提出了“家校共建”强化定量营养饮食的思路，并给出了“两点一线”的解决思路。他介绍，“两点”是一方面将全力打造新一代儿童营养食品矩阵，以健康品质升级、营养专业细分、趣味激发互动为方向；另一方面是将全面推动中小学营养餐智慧化升级，依托平安云厨系统，实现家长线上订餐、央厨和食堂智能化升级、学生刷脸取餐、创新营养食谱和营养报告的全程管理；而“一线”是佳沃发起的“营养升级 儿童先行”倡议，预计三年推动万所中小学营养餐升级行动，包括提供蓝莓和三文鱼等优质食物的学校供应补贴、推广儿童营养食谱和营养报告、智慧食堂和智慧央厨升级等。

此外，在活动现场，与会嘉宾共同启动了“合理膳食 儿童营养升级中国行动”，动员社会各界共同关注儿童的合理膳食与健康成长，“家校共建”落实中国学龄儿童膳食指南的具体指导建议，减少肥胖、近视眼发生率，把健康饮食理念进一步发扬光大，关爱下一代成长。

“孩子是祖国和家庭的未来，让孩子从‘吃饱’‘吃好’到‘吃对’，已成为当前儿童营养升级的核心主题。”最陈绍鹏表示，该集团未来将在优质食材产业布局、精准营养监测与研究、个性化营养解决方案等多方面持续努力。