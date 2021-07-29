奥运点燃运动热情 防损伤牢记八点

东京奥运会正式开幕，运动健儿在赛场上的精彩表现，也带动了许多百姓的运动热情。这两天，因运动后身体不适来中山大学孙逸仙纪念医院运动医学科就诊的“健身达人”日渐增多。

该院运动医学科主任李卫平教授介绍，患者中不乏存在半月板和交叉韧带撕裂、软骨损伤、跟腱断裂、肩袖损伤等严重问题。他提醒广大市民朋友，开展体育锻炼要做好安全防护，预防运动损伤。

运动损伤不容轻视

内因和外因均需防范

李卫平介绍，“运动损伤”是指在体育运动中发生的损伤，包括急性和慢性两类，损伤的组织涉及神经、肌肉、肌腱、韧带、关节囊、皮肤、软骨等，还可能伤及内脏器官。

例如，长跑爱好者中高发的髌腱炎就属于慢性肌腱损伤；喜爱爬山的人中很多好发髌股软骨软化症；足球、篮球运动员遭受的前交叉韧带损伤大多属于急性韧带损伤。

需要注意的是，某些急性和慢性运动损伤存在一定关联，如慢性跟腱病导致肌腱急性断裂等。

导致运动损伤的原因有外因和内因。

外因包括：运动时缺乏保护；场地、器材及锻炼设施不合规范；运动负荷安排不当，超过自身承受能力；动作粗野、恶意犯规和暴力冲撞；运动内容不科学，竞赛工作组织不当。

内因包括：热身准备不充分，甚至没有热身准备；思想上准备不充分，注意力不集中，松懈大意或过分紧张；身体素质差，或机能状态不良（状态不佳）；训练水平不足，技术水平低，动作不规范甚至不正确，简单如起跳落地，错误的动作或姿势往往会带来关节损伤。

专家提醒：

预防运动损伤要这样做

普通体育爱好者应该如何预防运动损伤呢？李卫平提醒，预防运动损伤要做到以下几点：

1. 选择适合自己身体素质、运动特点及运动强度的活动。

2. 增强安全意识，克服麻痹思想。

3. 做好热身和整理活动。热身能使身体各器官系统机能迅速地进入工作状态，以适应剧烈运动的要求，减少或防止运动损伤的发生；整理活动可使人体更好地从紧张的运动状态逐渐过渡到相对安静的状态，并可消除机体内的代谢产物，减轻肌肉酸痛、消除疲劳。

4. 进行赛前热身训练，规范技术动作，调整运动负荷。技术动作不规范往往是造成损伤的主要原因；而大负荷的运动量又是造成软组织和骨骼慢性损伤的重要原因。

5. 加强自我保护，特别要提高人体重要部位的保护（如佩戴头盔保护头部、运动支具保护关节等）。

6. 了解运动损伤的基本知识，学会向运动医学科医生和运动防护师进行咨询。

7. 遵守运动规则，增强自我保护意识。训练中要关注身体反馈，遵循适可而止的原则，谨防运动过度。树立正确科学的竞赛心理，及时进行心理疏导。

8. 要根据天气情况调整运动计划，例如炎热天气下应选择合适的运动时间，调整运动量，避免长时间运动。（全媒体记者任珊珊 通讯员张阳、黄睿、张正政）