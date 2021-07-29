闷热三伏天 冬瓜可以这样煲

冬瓜有“夏季第一瓜”的美誉。广州医科大学附属中医医院治未病科高三德副主任中医师介绍，冬瓜味甘、性寒，有消暑、利水、消肿的功效。冬瓜含钠量较低，对动脉硬化症、肝硬化腹水、冠心病、高血压、肾炎、水肿等疾病有良好的辅助治疗作用。冬瓜皮又硬又厚，但仍建议煲冬瓜汤时连皮一起煮，因其含多种对人体有益的维生素和矿物质，还有多种挥发性成分，可以起到很好的健脾消暑和除湿的作用。

在闷热的三伏天里，如果觉得食欲不佳、口渴心烦，不妨搭配苦瓜一起入膳。苦瓜清热，解毒，明目，尤其适合春夏去火，辅助治疗中暑、牙痛、便血、疮肿、痱子等病症。这里推荐一道“双瓜”汤，有需要的街坊不妨试试。

冬瓜苦瓜脊骨汤

材料：脊骨500克，冬瓜300克，苦瓜200克，蜜枣15克，食盐适量。

做法：

1.脊骨洗净，剁成大块，洗净，飞水。

2.冬瓜、苦瓜洗净、去瓤，均切成大块；蜜枣洗净。

3.锅中加入清水烧沸，放入以上材料，猛火煲滚后转慢火煲2小时，加入食盐调味即可。

功效：清热消暑、生津除烦、祛湿利水。

备注：

1. 禁忌人群：体质虚寒人群不宜。

2.适合人群：普通人群均可，尤宜口渴心烦、汗多尿少、食欲缺乏、胸闷胀满者饮用。（全媒体记者吴婉虹 通讯员王雯玉）