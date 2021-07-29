陈薇团队雾化吸入用新冠疫苗有了新进展

记者28日从军事科学院军事医学研究院获悉，由中国工程院院士、军事科学院军事医学研究院研究员陈薇团队领衔研发的雾化吸入用重组新冠疫苗（腺病毒载体）Ⅰ期临床试验数据，于北京时间26日在国际权威医学期刊《柳叶刀·传染病》在线发表。这是国际首个发表的新冠疫苗黏膜免疫临床试验结果。

研究结果显示, 雾化吸入用重组新冠疫苗具有良好的安全性、耐受性和免疫原性。一剂雾化吸入用疫苗仅需肌肉注射疫苗剂量的五分之一，产生的细胞免疫反应水平与肌肉注射相当。肌肉注射重组新冠疫苗后第28天进行雾化吸入加强免疫，可诱导产生高水平中和抗体。该临床试验于2020年9月29日在武汉启动，由陈薇团队联合武汉大学中南医院共同完成，Ⅱ期临床试验正在有序推进。

据了解，雾化吸入用疫苗与已获附条件批准上市的重组新冠疫苗在制剂配方、生产工艺等方面均相同。相较于注射式新冠疫苗形成的细胞免疫和体液免疫，雾化吸入用疫苗可以诱导人体产生黏膜免疫，在病毒入侵的第一道关口预防感染和阻断传播。接种者不需要打针，只需通过雾化吸入设备将疫苗吸入呼吸道及肺部，从而获得黏膜免疫、细胞免疫、体液免疫“三重保护”。

据军事科学院军事医学研究院侯利华研究员介绍，雾化吸入用疫苗只需“吸一吸”即可完成接种，更加安全便捷，适用于大规模人群推广使用。（记者张强）